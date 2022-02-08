Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, elektrik faturalarına ilişkin yeni düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Kalın, "Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak" dedi.

Son dönemde üst üste gelen zamlardan elektrik ve doğalgaz faturaları da nasibini aldı.

Özellikle elektrik faturaları, yılbaşında gelen zamlarla birlikte büyük tepkiye neden oldu.

Harekete geçen hükümet, en düşük aylık tüketim kotasını 150 kilovattan 210 kilovata çıkartsa da tartışmalar devam ediyor.

Konuyla ilgili son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan bir açıklama geldi.

Kalın, katıldığı A Haber canlı yayınında elektrik faturalarına ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurdu.

TALİMAT ERDOĞAN'DAN

Ayrıca İbrahim Kalın, elektrik faturalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı olduğunu sözlerine ekledi.

İbrahim Kalın'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz."

İbrahim Kalın: Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacak ViDEO

