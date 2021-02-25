İbrahim Kalın: Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz

İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ile hükümeti istifaya çağırmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda darbe girişimi sayılan çağrının kınandığını belirten İbrahim Kalın, şu ifadelere yer verdi:

"SÜRECİN NORMALE DÖNMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

"Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz."