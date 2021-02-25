Euro
8.8625
1.56%
Dolar
7.2423
1.02%
Altın
412.74
-0.7%
Borsa
1.488
0.35%
Bitcoin
365.600
1.76%
EXEN Coin
16.68
-0.59%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C

    İbrahim Kalın: Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz

    İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadıklarını duyurdu.
    • DHA
    • 25.02.2021 - 18:11
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 18:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Kalın: Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ile hükümeti istifaya çağırmasına ilişkin açıklamada bulundu.

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda darbe girişimi sayılan çağrının kınandığını belirten İbrahim Kalın, şu ifadelere yer verdi:

    "SÜRECİN NORMALE DÖNMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

    "Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz."

    İbrahim Kalın: Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir