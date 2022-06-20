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- İbrahim Kalın: Finlandiya ve İsveç'le NATO müzakereleri sürecek
İbrahim Kalın: Finlandiya ve İsveç'le NATO müzakereleri sürecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi.
- 20.06.2022 - 19:08
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi.
Ayrıntılar gelecek...