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    İbrahim Kalın: Finlandiya ve İsveç'le NATO müzakereleri sürecek

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi.
    • 20.06.2022 - 19:08
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    İbrahim Kalın: Finlandiya ve İsveç'le NATO müzakereleri sürecek

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi.

    Ayrıntılar gelecek...


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