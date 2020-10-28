İbrahim Kalın: Fransız dergisinin yayınını şiddetle kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı karikatüre tepki gösterdi.

Franız dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı karikatüre tepkile çığ gibi büyüyor.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından, yapılan karikatüre tepki gösterdi.

Kalın yaptığı paylaşımda, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir.

"SAĞDUYU SAHİBİ HERKES BU İĞRENÇ YAYINCILIĞI KINAMALIDIR"

Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir." ifadelerini kullandı.



