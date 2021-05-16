İbrahim Kalın, Gazze’de ölen çocukların isimleri paylaştı

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 40 çocuk yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaşları 1 ile 17 arasında değişen 40 çocuğun isimlerini yayınladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

147 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 147 Filistinli hayatını kaybetmişti.

ÇOCUKLARA ACIMADI

İsrail güçleri saldırılarında çocuklara da acımadı.

Yaşları 1 ile 17 arasında değişen 40 çocuk; bu saldırılarda can verdi. Birçoğu da yaralandı.

Ailelerini kaybeden onlarca çocuk da yapayalnız kaldı.

İBRAHİM KALIN İSİMLERİNİ VE YAŞLARINI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 40 çocuğun isimlerini paylaştı.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından paylaştığı görsele "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk" notunu ekledi.

Görselde 1, 2 ve 3 yaşındaki çocukların da isimleri yer aldı.