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    İbrahim Kalın: Gıda krizinde Türkiye çok önemli rol oynayacak

    İbrahim Kalın, dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Türkiye'nin çok önemli bir rol oynayacağını söyledi.
    • 31.05.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 16:51
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    İbrahim Kalın: Gıda krizinde Türkiye çok önemli rol oynayacak

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ulus'taki Birinci Meclis'te düzenlenen 'Kültür ve Sanat Tasavvurumuz' söyleşisine katıldı.

    Programda gündeme yönelik açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın, olası küresel gıda krizine değindi.

    "Türkiye krizi önlemede büyük rol oynayacak"

    Ukrayna ve Rusya'dan gelecek tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaştırılması konusunun büyük önem arz ettiğini söyleyen İbrahim Kalın, aksi halde bütün dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya olacağını belirtti.

    DHA'nın haberine göre İbrahim Kalın, şu ifadelere yer verdi:

    "Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Türkiye’de yapılacak toplantılarda karara bağlanacak. Dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Türkiye çok önemli bir rol oynamış olacak."

    İbrahim Kalın: Gıda krizinde Türkiye çok önemli rol oynayacak ViDEO

    İbrahim Kalın: Gıda krizinde Türkiye çok önemli rol oynayacak #1


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