İbrahim Kalın: Karabağ asli kimliğine kavuşuyor

İbrahim Kalın: Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer’i bu gece özgürleştirdi. Taşlar yerine oturuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer’i bu gece özgürleştirdi. Taşlar yerine oturuyor. Karabağ asli kimliğine kavuşuyor. Kafkaslar’da yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Kafkasların yeni tarihinde etkin rol oynamaya devam edecek.

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