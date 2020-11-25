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    İbrahim Kalın: Karabağ asli kimliğine kavuşuyor

    İbrahim Kalın: Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer’i bu gece özgürleştirdi. Taşlar yerine oturuyor.
    • DHA
    • 25.11.2020 - 11:49
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    İbrahim Kalın: Karabağ asli kimliğine kavuşuyor

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer’i bu gece özgürleştirdi. Taşlar yerine oturuyor. Karabağ asli kimliğine kavuşuyor. Kafkaslar’da yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Kafkasların yeni tarihinde etkin rol oynamaya devam edecek.

    AYRINTILAR GELECEK...

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