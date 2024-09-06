İbrahim Kalın liderliğinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarıları 2023'te MİT'in başına geçen İbrahim Kalın, tecrübesiyle dijital ve teknolojik dönüşümle operasyonel kabiliyetini artırdığı kurumla birbirinden başarılı hizmetlere imza attı.

Haber Merkezi

Türkiye'nin güvenlik politikaları son yıllarda ulaştığı başarıları, hükümetin göreve getirdiği isimlere borçlu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı da bu alanda merkezdeki kurumlardan biri.

2023 genel seçimlerinden sonra oluşturulan yeni yönetim kadrosunda kurumun başına İbrahim Kalın atandı.

MİT'İN BAŞINDAKİ BİLGE İSİM: İBRAHİM KALIN

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden 1992'de mezun olan Kalın, 1994'te Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptı.

Kalın, George Washington Üniversitesi'nde beşeri bilimler ve mukayeseli felsefe alanında yazdığı teziyle doktorasını 2002'de tamamladı.

College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler veren Kalın, 2005-2009'da Türkiye'nin önemli düşünce kuruluşlarından SETA Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı.

DIŞ POLİTİKADA ÖNEMLİ GÖREVLER

Kalın, 2009'da Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanlığına atandı, 2010'da Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nü kurdu ve yönetti.

2011'de Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğine atanan Kalın, 2012'de Dış İlişkiler ve Kamu Diplomasisinden Sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

2013'te doçent ünvanı alan Kalın, 2014'te Strateji Başkanlığı ve Uluslararası İlişkiler Başkanlığı birimlerinin bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. 2019-2022'de İbn Haldun Üniversitesi'nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler veren Kalın, 2020'de profesör ünvanını aldı.

İbrahim Kalın, 2018-2023'te Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikadan Sorumlu Başdanışmanı görevini yürüttü.

KRİTİK KONULARDA SORUMLULUK ÜSTLENDİ

Kalın, devletin farklı kademelerindeki görev süresinde, dış politika ve güvenlik alanlarında önemli sorumluluklar üstendi.

Türkiye ile Rusya arasında 2015'te yaşanan uçak krizinin aşılması sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından özel temsilci olarak görevlendirilen Kalın, 2017'de Katar’la Suudi Arabistan ve BAE arasında yaşanan gerginliğe çözüm üretmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Temsilcisi olarak diplomatik girişimlerde bulundu.

Ukrayna savaşında tarafların müzakere için bir araya getirilmesi, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Anlaşması ve esir takası anlaşması süreçlerinde de aktif rol oynayan Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde Daimi Ortak Mekanizma Toplantıları'nda Türkiye heyetine başkanlık yaptı.

İbrahim Kalın, Türk Dünyası, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı'nın görevlendirmesiyle ziyaretlerde bulundu.

Kalın, Suriye ve Libya'daki savaşlarda ateşkes ve siyasi çözüm üretilmesi için yürütülen diplomatik müzakereleri süreçlerinde Türkiye heyetinde görev yaptı, Yunanistan ile Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki anlaşmazlıkların giderilmesi için yürütülen diplomatik müzakere süreçlerinde yer aldı.

Türkiye'nin Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Suriye ve Mısır ile ilişkileri normalleştirme süreçlerinde aktif rol oynayan Kalın; ABD, AB ülkeleri, Rusya, Çin ve Hindistan gibi küresel ve bölgesel aktörlerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinde diplomatik katkılar sağladı.

Türk dış politikası ile ilgili uluslararası makaleleri olan Kalın'ın, siyaset, felsefe ve medeniyet tarihi üzerine yayımlanmış kitapları da bulunuyor. İngilizce, Farsça, Arapça ve Fransızca bilen Kalın, evli ve üç çocuk babası.

Kalın, göreve geldikten sonra tüm bu birikimle birlikte MİT'te farklını ortaya koydu.

Kalın'ın MİT Başkanlığı'ndaki kısa süredeki başarıları, hem Türkiye'nin iç güvenlik politikalarında hem de uluslararası arenadaki etkinliğinde hissedilmeye başlandı.

DİPLOMASİDEN İSTİHBARATA

Kalın'ın MİT Başkanlığı'ndaki başarıları, öncelikle onun diplomasi ve güvenlik alanındaki deneyimi sayesinde şekillendi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak hem Batı dünyasıyla hem de bölgesel aktörlerle yürüttüğü diyaloglar, onun istihbarat dünyasında da geniş bir vizyona sahip olmasına katkıda bulundu.

Türkiye'nin dış politika önceliklerine uygun şekilde istihbarat teşkilatını daha etkin hale getirmeye yönelik stratejiler geliştiren Kalın, özellikle Türkiye’nin dış operasyonlardaki rolünü güçlendirdi.

MİT'İN BÖLGESEL GÜVENLİKTE ETKİN ROLÜ

İbrahim Kalın’ın liderliğinde MİT, özellikle Orta Doğu, Kafkasya ve Kuzey Afrika gibi kritik bölgelerde daha proaktif bir rol üstlendi. Terörle mücadele operasyonlarındaki başarılar, Suriye, Irak ve Libya gibi ülkelerdeki hassas dengeleri gözeten istihbarat faaliyetleri, MİT’in bölgesel güvenlikteki etkisini artırdı.

MİT Başkanı Kalın, bölgesel krizlerin çözümünde Türkiye'nin stratejik çıkarlarını gözeten ve uluslararası müttefiklerle iş birliğini güçlendiren bir yaklaşım benimseyerek, Türkiye’nin güvenlik politikasına önemli katkılar sağladı.

MİT'E TEKNOLOJİK DEĞİŞİM

İbrahim Kalın, Başkanlığın teknolojik altyapısını modernize etmek ve küresel istihbarat ağlarıyla rekabet edebilecek bir seviyeye getirmek adına yenilikçi adımlar atılmasını sağladı.

Siber güvenlik, yapay zeka ve veri analitiği gibi ileri teknolojilerin MİT tarafından daha etkin kullanılmasını sağlayarak, istihbaratın dijitalleşme sürecine öncülük etti.

Bu adımlarla birlikte MİT, sadece sahadaki operasyonlarda değil, aynı zamanda bilgi savaşlarında güç kazandı.

İbrahim Kalın’ın MİT Başkanlığı’ndaki başarısı, stratejik zekası, derin diplomasi bilgisi ve teknolojik vizyonuyla şekillendi.

Kalın, hem Türkiye’nin güvenliğini sağlamada hem de ülkenin dış operasyonlarını etkili bir şekilde yürütmede önemli bir liderlik sergiledi.

MİT, Kalın'ın önderliğinde ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü, daha etkin bir istihbarat kurumu haline gelmiştir.

İbrahim Kalın’ın liderliğinde MİT, kısa süre içerisinde pek çok başarılı operasyona imza attı.

İşte MİT'in sahada gösterdiği başarılar;

YURT DIŞI OPERASYONLARINDA TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ

MİT, özellikle Suriye ve Irak gibi bölgelere yönelik operasyonlarda, Türkiye’ye yönelik tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı büyük darbe vurdu.

PKK, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine mensup sözde liderlerin etkisiz hale getirildiği operasyonlar, Türkiye’nin güvenliği açısından kritik adımlar oldu. Bu operasyonlar, özellikle İHA ve SİHA'ların etkin kullanımını da gözler önüne sererken yerli ve milli hava araçları dünya çapında kendinden söz ettirdi.

GÜNEYDE KİLİDİ KAPATACAK HAMLEYİ YÖNETTİ

Türkiye'nin daha önce Suriye'nin kuzeyinde yuvalanmış PKK terörüne karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı, Bahar Kalkanı Harekâtı gibi operasyonlardan sonra Kalın'ın döneminde bu operasyonları nihayetine erdirmek için harekete geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kilit kapanıyor' mootosu ile dile getirdiği Suriye ve Irak'ta PKK'yı ininde yok etme stratejisi kapsamında Kalın, Irak başta olmak üzere bölge ülkeleri ile diplomatik ve istihbarat süreçlerini yönetti.

YURT DIŞINDA TEHLİKEDE OLAN TÜRK VATANDAŞLARINA YARDIM ELİ

MİT, Kalın’ın yönetiminde yurtdışında kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılmasına yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. Özellikle Afrika ve Orta Doğu'da, çeşitli terör örgütleri ya da milis güçler tarafından kaçırılan Türk diplomatlar, iş insanları ve vatandaşlar sağ salim kurtarıldı. Bu operasyonlar, Türkiye'nin diplomatik ve istihbarat gücünün yanı sıra, vatandaşlarına verdiği önemi de ortaya koydu.

FETÖ'NÜN YURT DIŞI YAPILANMASINA OPERASYONLAR

Kalın döneminde MİT, FETÖ'ye yönelik operasyonlarını yurt içinde ve yurt dışında sürdürmeye devam etti. FETÖ mensuplarının Türkiye’ye iadesi için diplomatik ve istihbarat kanalları etkin bir şekilde kullanılarak, Kosova, Azerbaycan, Ukrayna gibi ülkelerde FETÖ’nün üst düzey yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar, örgütün küresel ağlarının çözülmesinde kritik rol oynadı.

MAVİ VATAN, LİBYA VE DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve Libya'daki iç savaş, Türkiye için stratejik önem taşıyan meseleler arasında yer alıyor.

MİT, İbrahim Kalın’ın liderliğinde bu bölgelerdeki gelişmeleri yakından takip ederek Türkiye’nin çıkarlarını korumaya yönelik kritik adımlar attı. Özellikle Libya’da Türkiye’ye karşı faaliyetlerde bulunan gruplara yönelik istihbarat çalışmaları, sahadaki dengeyi değiştiren unsurlardan biri oldu.

Bu operasyonlar, MİT’in ulusal güvenliği sağlamadaki rolünü pekiştirirken, Kalın’ın liderliğinde teşkilatın daha etkin ve operasyonel hale geldiğini gösterdi.

TÜRKİYE'DE MOSSAD'A OPERASYON

Bu süreçte en ses getiren MİT faaliyetleri ise kısa süre önce geldi.

Gazze'de İsrail katliamı sürerken İsrail istihbaratı MOSSAD, Türkiye'deki Filistinlilerin peşine düştü.

Türkiye içinde ajanları ile istihbarat toplayan ve operasyon yapmaya çalışan MOSSAD, MİT'in çalışması ile duvara tosladı.

MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile Türkiye içinde faaliyet gösteren onlarca MOSSAD ajanı yakalandı.

MİT KOORDİNESİNDE BÜYÜK ESİR TAKASI

Milli İstihbarat Teşkilatı, ağustos ayının başında ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi, Türkiye'ye nakledildi.

Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

Birçok habere göre bu, Moskova ile Washington'ın 2010'dan bu yana planlanan en büyük tutuklu takası olarak tarihe geçti.