Rusya'ya yaptırım planı uygulanmayacağını söyleyen İbrahim Kalın, savaşta taraf olunmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa yönelik Türkiye'nin konumuyla ilgili açıklama yapan İbrahim Kalın, yaptırım sorusuna da cevap verdi.

İbrahim Kalın, Türkiye'nin Rusya'ya herhangi bir yaptırım planı olmadığını söyledi.

"HERKES RUSLARLA KÖPRÜLERİ YIKARSA KİM KONUŞACAK"

Açıklamasında taraf olma pozisyonuna itilmek istemediklerinin altını çizen İbrahim Kalın, "Şu anda bir yaptırım planımız yok, daha önce de bunu ifade etmiştim. Öncelikle biz bu savaşın bir tarafı olmak gibi bir pozisyona itilmek istemiyoruz.

İki tarafla da konuşabilmeyi sürdürmemiz gerekiyor. Ekonomimizin bundan olumsuz yönde etkilenmesini istemiyoruz. Herkes Ruslarla köprüleri attığında Rusya ile kim konuşacak diye sormamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın: Rusya'ya yaptırım planımız yok VİDEO



"GÜVEN HATTI AÇIK TUTULMALI"

Türkiye'nin iki ülke arasında müzakere noktasında desteklerini sürdüreceklerini belirten İbrahim Kalın, "Rus tarafının da güvendiği bir muhatabının onlarla konuşmaya devam etmesi büyük önem arz ediyor. Büyük çatışmalar, savaşlar ancak böyle önlenir. Bu müzakerelerin, diplomasinin başarıya ulaşması için bu güven hattının mutlaka açık tutulması gerekir.

"KANIN DURDURULMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Türkiye olarak burada üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğiz. Aksi halde ülkelerin yıkımdan kurtulması mümkün olmayacak. Bizim için önemli olan, akan kanın durdurulması. Bunun için de üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.