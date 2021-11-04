İbrahim Kalın: S-400'le ilgili iddialar doğru değil

İbrahim Kalın: S-400'le ilgili iddialar doğru değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'ün İncirlik Üssü'ne taşındığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

S-400'lerin İncirlik'te olduğu iddiasına yönelik iletilen soruyu yanıtlayan İbrahim Kalın, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"ASLI ASTARI YOK"

Konuya ilişkin, "Bu haberin aslı astarı yok. Bu tarz yalan haberlerle gündem değiştirilmek isteniyor." ifadelerini kullanan Kalın, kendisine yöneltilen diğer soruları da şu ifadelerle yanıtladı:

ABD İLE ORTAK ÇALIŞMA GRUBU

"Cumhurbaşkanımız, Biden ile iyi bir görüşme yaptı. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda en kısa zamanda ortak çalışma grubu kurulacak. Dostları çoğaltarak bir dış politika izliyoruz.

Kalın: Bizim birinci tercihimiz F-35 programı içerisinde bulunmaktı



ABD'DEN F-16 TALEBİ

Şu anda teknik olarak çalışılması gereken konular var. Birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmaktır.

SURİYE'DE HAREKAT

Cumhurbaşkanımız bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Bunun hesapları yapılır. Biz zaten Suriye'de sahadayız. Tezkere yenilendi. İhtiyaç çerçevesinde bunun hesabı TSK tarafından yapılır.

UKRAYNA'YA SİHA SATIŞI

Bölgede Ukrayna-Rusya arasında gerilim arzu etmiyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...