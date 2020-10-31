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    İbrahim Kalın: Şu anda gayet iyiyim hamdolsun

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini duyurdu.
    • AA
    • 31.10.2020 - 18:53
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    İbrahim Kalın: Şu anda gayet iyiyim hamdolsun

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedavisine ilişkin bir açıklama yaptı.

    Kalın, tedavide son aşamaya geldiğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

    "HAMDOLSUN İYİYİM"

    Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    İbrahim Kalın: Şu anda gayet iyiyim hamdolsun #1

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