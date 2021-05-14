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İbrahim Kalın: Tüm dünyayı sorumluluk almaya davet ediyoruz

İbrahim Kalın: Tüm dünyayı sorumluluk almaya davet ediyoruz

İbrahim Kalın, İsrail askerlerinin Gazze'ye yönelik müdahaleleriyle ilgili, "İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz" dedi.