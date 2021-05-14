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- İbrahim Kalın: Tüm dünyayı sorumluluk almaya davet ediyoruz
İbrahim Kalın: Tüm dünyayı sorumluluk almaya davet ediyoruz
İbrahim Kalın, İsrail askerlerinin Gazze'ye yönelik müdahaleleriyle ilgili, "İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz" dedi.
- DHA
- 14.05.2021 - 05:46
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.
"TÜRKİYE FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"
Kalın, dünyayı sorumluluk almaya davet etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.