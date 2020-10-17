İbrahim Kalın: Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE SONUNA KADAR AZERBAYCAN'IN YANINDADIR"

Kalın, "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır." ifadelerini kullandı.



