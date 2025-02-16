İbrahim Kalın, Türkiye'nin Gazze ve Suriye konusunda hassasiyetlerini aktardı

AA & Ensonhaber

'Çok kutupluluk' temasıyla toplanan 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda küresel ve bölgesel krizler ele alındı.

Türkiye'nin görüş ve tecrübelerinin de aktarıldığı konferansta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ikili görüşmeler yaptı ve istihbarat oturumlarına katıldı.

Kalın, yaptığı ikili görüşmelerde çok kutupluluk arayışları, küresel düzenin kırılgan yapısı, değişen dünya düzeninde yapılacak bölgesel ve konu bazlı ittifaklar ile Türkiye'nin izlediği proaktif ve 360 derecelik önleyici istihbarat diplomasisine dikkati çekti.

TÜRKİYE'NİN HASSASİYETLERİNİ AKTARDI

Filistin'de bir yılı aşkın zamandır yaşanan insanlık felaketinin de görüşüldüğü konferansta Kalın, Gazze'de devam eden ateşkesin kırılgan olduğunun altını çizerek İsrail'in saldırılarının durdurulması, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve ateşkesin daimi hale getirilmesinin önemine değindi.

2024'ün son günlerinde Suriye'de yaşanan gelişmeler de Kalın'ın gündemindeydi.

Kalın, Suriye'deki geçiş sürecinin önemine değinerek Suriye'nin kalkınabilmesi için ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkati çekti, bölgedeki DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin varlığına da izin verilmemesinin hassasiyetini vurguladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya nedeni ile hem Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden hem de Rusya-Ukrayna savaşından direkt etkilendiğini ifade eden Kalın, dünya ekonomisinin düzene girebilmesi için barışın önemine dikkat çekti, bu kapsamda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler yolu ile çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Kalın, Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasının sadece Türkiye için değil tüm dünya için önemli olduğunun altını çizdi.

'İki kutuplu' dünyadan 'çok kutuplu' dünyaya geçiş süreci kapsamında Türk istihbaratının çalışmalarına son sürat devam ettiğine değinen Kalın, terörle mücadele ile yasa dışı göç, siber güvenlik gibi konularda da çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.