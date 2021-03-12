Koronavirüs tedbirlerine uyulması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Süreç tedbirleri önemsememeye dönüşürse yeniden kapanmak zorunda kalırız” dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programının bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın oldu.

Candaş Tolga Işık'ın "yeniden kapanma" sorusuna yanıt veren Kalın, şöyle konuştu:

“YENİDEN KAPANMAK ZORUNDA KALIRIZ”

“Kontrollü normalleşme dediğimiz süreç tedbirleri önemsememeye dönüşürse vaka sayıları artar, ölüm sayıları artar ve yeniden kapanmak zorunda kalırız. Biz bunu istemiyoruz. Bu ihtimal hep var. Bu kararı almak da çok kolay değildi. Biz farkındayız esnaf ve vatandaşlar daraldı. Tedbirlerimizi alıyoruz, aşı oluyoruz bir yandan da sosyal ve ekonomik hayat devam ediyor. Bu dengeyi korumak zorundayız.

İbrahim Kalın: Yeniden kapanma ihtimali var ViDEO



“TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM”

Bu dengeyi ihmal edersek vaka sayılar 40 binlere 50 binlere geldiğinde vatandaş bize gelecek 'Aman kapatın, hasta olmak istemiyoruz' diyecek. Devletin aldığı tedbirlere uyulursa anlamlı oluyor. Aşı işini en iyi götüren ülkelerden biriyiz. 10 milyondan fazla insanı aşıladık. Bu devam edecek. Ama bu sorunu çözmeye yetmiyor. 50 milyon insanı aşılamamız lazım en azından. Daha 5'te 1'ini yaptık. Tedbirleri elden bırakmamak lazım. Vaka sayısını artıracak birçok olay yaşayacağız. Bu nedenle tedbirleri elden bırakmayalım."