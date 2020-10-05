İbrahim Kalın'dan Macron'un 'İslam krizde' iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un iddiası için "İslam karşıtlığını körükleyen tehlikeli bir ifadedir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabı üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'İslam' hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

"'İSLAM KRİZDE' İDDİASI TEHLİKELİ BİR İFADE"

Sözcü Kalın, açıklamasında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslam'ı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır." dedi.