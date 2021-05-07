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- İbrahim Kalın'dan Mescid-i Aksa saldırısına kınama
İbrahim Kalın'dan Mescid-i Aksa saldırısına kınama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla düzenlediği saldırıyı kınadı.
- DHA
- 07.05.2021 - 22:35
- Güncelleme : 08.05.2021 - 01:14
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere ses bombaları ile yaptığı müdahaleye tepki gösterdi.
"SALDIRI DERHAL DURMALIDIR"
Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır" ifadelerini kullandı.