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    İbrahim Kalın'dan Mescid-i Aksa saldırısına kınama

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla düzenlediği saldırıyı kınadı.
    • DHA
    • 07.05.2021 - 22:35
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 01:14
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    İbrahim Kalın'dan Mescid-i Aksa saldırısına kınama

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere ses bombaları ile yaptığı müdahaleye tepki gösterdi.

    "SALDIRI DERHAL DURMALIDIR"

    Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır" ifadelerini kullandı.

    İbrahim Kalın dan Mescid-i Aksa saldırısına kınama #1

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