İbrahim Kalın'dan Stano'nun açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Sözcüsü Stano'nun Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'nun HDP ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Stano'nun Twitter hesabından, HDP'li milletvekillerine yönelik "artan baskıdan" endişelendiği ve Türkiye'nin "insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiği" yönündeki açıklamalarına, Kalın yanıt verdi.

"BİR KEZ DE OLSA 13 KİŞİYİ ACIMASIZCA İNFAZ EDEN PKK HAKKINDA ENDİŞELENEBİLİRSİNİZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından Stano'ya İngilizce, "Bir kez de olsa, belki Gara'da 13 kişiyi acımasızca infaz eden AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz. Yoksa bu PKK lobisiyle başınızı belaya sokar mı?" ifadeleriyle tepki gösterdi.