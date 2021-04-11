İbrahim Kalın'dan Ukrayna açıklaması: Türkiye toprak bütünlüğünü savunuyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde sıcak gelişmeler yaşanıyor…

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici Olarak İşgal Altındaki Bölgelerden Sorumlu Bakan Oleksiy Reznikov, “Korkmayın, savaş olmayacak. Ukrayna’nın provokasyonlara hiçbir karşılık verme niyeti yok ama güçlü bir orduya sahibiz” dedi.

Bunun üzerine Kremlin'den bir açıklama geldi. Açıklamada 'Ukrayna ile savaş ihtimalinin ortaya çıkmasına kimse izin vermeyecek' ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE’DEN AÇIKLAMA

Yeni bir barış görüşmesi için her iki tarafın yeşil ışık yakacağı savunulurken, Türkiye’den de yeni bir değerlendirme geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğunu, Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışmanın herkesin zararına olduğunu açıkladı.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır." ifadesini kullandı.