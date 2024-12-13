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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık rejim devrildi...

Muhaliflerin ilerleyişi sonucu başkent Şam'ın da ele geçirilmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

YENİ HÜKÜMET KURULDU

Esad ve ailesi Rusya'ya sığınırken yeni yönetim, Muhammed El-Beşir'i geçiş hükümetinin başbakanı olarak seçti.

Bu gelişmeyle birlikte tüm dünyanın gözü, yıllardır uluslararası güçlerin vekalet savaş alanı haline gelen Suriye'ye çevrildi.

Özgürlüğü kazanan Suriyeliler akın akın vatanlarına dönmeye başladı.

EMEVİ CAMİİ'NE AKIN EDİYORLAR

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk, başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın etmeye devam ediyor.

Halk, ülkedeki en önemli dini yapılardan biri olan başkent Şam'daki Emevi Camii'ne akın ediyor.

Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde ibadetlerini yerine getiriyor.

MİT BAŞKANI KALIN, EMEVİ CAMİİ'NDE

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye ziyareti kapsamında bugün başkent Şam'a gitti.

Emevi Camii'nde namaz kılan Kalın, coşkulu Suriye halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

COLANİ MAKAM ŞOFÖRÜ OLDU

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii ziyaretinde makam arabasını, Suriyeli muhalif lider Muhammed Colani'nin sürdüğü görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

TARİHİ ZİYARET OBJEKTİFLERE YANSIDI

Bugün ise tarihi ziyarete ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde dua ederken ve vatandaşları selamladığı anlar objektiflere yansıdı.