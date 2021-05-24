İbrahim Özdemir kimdir? Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir hayatı ve kariyeri..

İbrahim Özdemir, Galatasaray Kulübü’nün 12-19 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı. Peki, İbrahim Özdemir kimdir? İşte İbrahim Özdemir'in biyografisi..

Devlet ve Ulaştırma Bakanı olarak görev alan ve daha sonra üç dönem İstanbul Milletvekilliği yapan İbrahim Özdemir, Galatasaray başkanlık seçimlerinin 5. adayı oldu.

Aynı zamanda 40 yıllık Galatasaray Genel Kurulu üyesi olan İbrahim Özdemir, salı günü bir basın toplantısı düzenlemeyi planladığını da açıkladı. Özdemir, düzenlenecek basın toplantısında yönetim ve diğer kurullarının listesini de kamuoyu ile paylaşacak.

Peki, İbrahim Özdemir kimdir? İşte Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir hayatı ve kariyeri...

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?

1949 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya gelen İbrahim Özdemir, lisans eğitimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümünde tamamlamış ve siyasetçi, mimar, bakan ve milletvekili gibi alanlarda da görev almıştır.

Mimarlık ve müteahhitlik yapan Özdemir, 20 Mayıs 1983 tarihinde Turgut Özal liderliğinde kurulan Anavatan Partisi (ANAP) üyeleri arasında bulunmuştur. 17, 18 ve 19. dönemlerde ANAP’tan İstanbul Milletvekilliği yapan İbrahim Özdemir, ayrıca 17. dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı görevini icra etmiştir.

Yıldırım Akbulut’un kurduğu 47. Hükümet’te Devlet Bakanı, Mesut Yılmaz’ın 23 Haziran 1991 tarihinde kurduğu 48. Hükümet’te ise Ulaştırma Bakanı olarak görev almıştır.

Fransızca bilen İbrahim Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.