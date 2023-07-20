İbrahim Paşa Sarayı'nın altında 15 asırlık mahzen bulundu! Bakanlık harekete geçti... Sultanahmet'te bulunan İbrahim Paşa Sarayı'nın altında, 15 asır öncesine ait Osmanlı Dönemi'nde mahzen olarak kullanılan büyük bir yapı bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapıyı ziyarete açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Osmanlı İmparatorluğu’nun en görkemli mimarilerinden birisi İbrahim Paşa Yalısı.

Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı Pargalı İbrahim Paşa tarafından yaptırılan saray, Sultanahmet Meydanı’nda bulunuyorr.

Osmanlı Dönemi’nin ihtişamlı örneklerinden biri olarak günümüze kadar gelen saray ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı.

Arşiv mahzeni olarak kullanılan büyük yapı bulundu

Sarayın altında 15 asır öncesine ait Bizans döneminde sarnıç, Osmanlı döneminde ise arşiv mahzeni olarak kullanılan büyük bir yapı bulundu.

Ziyarete açılmayı bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, asırlar öncesine ait olan yapı ile ilgili çalışmaları başlattı.

Bakanlığın bu yapıyı ziyarete açma çalışmaları hızla sürüyor.

Bir diğer yandan yazar Erhan Afyoncu, söz konusu yapıyı incelediği anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Heyecanlı bir keşif gerçekleştirdiğini aktaran Afyoncu şu cümleleri kullandı;

Sultanahmet'te İbrahim Paşa Sarayı'nın altında 15 asır öncesine ait Bizans döneminde sarnıç, Osmanlı döneminde arşiv mahzeni olarak kullanılan büyük bir yapı bulundu.

"Büyük ve heyecan verici keşif için kutluyorum"