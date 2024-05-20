İbrahim Reisi'yi Akıncı İHA buldu: İran'ın tatbikatları dalga konusu oldu İbrahim Reisi’nin içinde bulunduğu helikopteri Akıncı İHA’nın bulması sonrası İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik gövde gösterileri yaptığı tatbikatlar akıllara geldi.

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ensonhaber.com

Dünya dün, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin geçirdiği helikopter kazasıyla çalkalandı.

Kaza sonrası başlayan arama kurtarma çalışmaları, Türkiye'nin dahil olmasıyla sonuca ulaştı.

Kaza yapan helikopterin enkazı, Akıncı İHA tarafından bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi Akıncı İHA buldu

Akıncı İHA sayesinde helikopterin enkazına ulaşan İranlı yetkililer, İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetle ilgili haberi duyurdu.

Buna göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterden kurtulan olmadı.

İran kendi ürettikleriyle bulamadı

Yaşananların ardından ürettiği İHA'ları sürekli paylaşan İran, Reisi'nin helikopterini bulamamasıyla gülünç duruma düştü.

Bilindiği üzere İran, ürettiği İHA'larla İsrail ve ABD'yi tehdit ediyordu.

Tehdit videolarıyla gövde gösterisi yapıyorlardı

Yayınlanan videolar ve saldırı simülasyonlarıyla İsrail ve ABD'nin İran karşısında şansı olmadığı iddia edilirken, tatbikat videoları da bu durumu perçinliyordu.

Ancak İran'ın kendi Cumhurbaşkanı'nı bile bulamaması, yaptığı gövde gösterilerinin ne kadar boş olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.