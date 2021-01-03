İbrahim Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra Beyoğlu'nda bulundu

Batılılaşma sürecinin ilk ve en önemli yazarlarından biri olan İbrahim Şinasi’nin mezarının, Beyoğlu’nun Gümüşsuyu Caddesi’ndeki Ayaspaşa Palas binasının altında kaldığı ortaya çıktı.

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan ve ilk Türkçe özel gazeteyi çıkaran İbrahim Şinasi vefat ettiğinde, Beyoğlu'nda bir mezarlığa defnedilmişti. Ancak mezar yeri tam olarak bilinmiyordu.

Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz birtakım belgelere ulaştı ve Şinasi’nin mezarının bulunduğu yeri ortaya çıkardı.

Dilbaz, bu önemli ismin mezarının, Alman Konsolosluğu’nun tam karşısında bulunan Ayaspaşa Palas’ın altında kaldığını ifade etti.

BİR ZAMANLAR MEZARLIKMIŞ

Atatürk Kültür Merkezi'nden, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a kadar binaların bulunduğu bölge, bir zamanlar ‘Ayaspaşa Mezarlığı’ydı.

16. Yüzyılda imara açılan ve Beyoğlu bölgesinin mezarlığı olarak kullanılan alana, 20. Yüzyılın başlarına kadar definler yapıldı.

20. Yüzyılın sonlarından itibaren ise buradaki mezarlıklar, parça parça yok edilmeye ve yerine binalar yapılmaya başlandı. 1890’lar ile 1920’ler arasında çekilen fotoğraflar ve 1826’lardaki İstanbul Pervititch haritaları da, bölgenin bir zamanlar geniş bir mezarlık olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak dönemin belediyesi bu alanı 1934 yılında kamulaştırınca, mezarlar başka bir yere nakledilmeden üzerlerine binalar yapıldı. Bu durum o dönemde büyük tartışmalara neden oldu.

“ALMAN KONSOLOSLUĞU’NUN KARŞISI, O DÖNEMDE EN YOĞUN DEFİN YAPILAN YERDİ”