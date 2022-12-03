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    Tatlıses: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çi go ti

    Tatlıses: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çi go ti

    Şanlıurfa'daki açılışa katılan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 16:53
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda düzenlenen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

    Törene Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı.

    "Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya"

    Mikrofonu eline alan İbrahim Tatlıses, kalabalığa "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım." diyerek seslendi.

    Birlikte şarkı söylediler

    Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey söyleyeceğini belirten Tatlıses, "Ben sizin dostunuz muyum? Siz benim başımın tacısınız" diyerek "Haydi Söyle" şarkısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da eşliğiyle söyledi.

    Tatlıses: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çi go ti #1

    Tatlıses, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımda, Kürtçe "Te go ti çi go ti" kelimesinin anlamını "Sen dedin ne demedin anlamına gelir yani boş battal gibi bir şey" diyerek açıklamıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses'in sohbeti VİDEO

    Tatlıses: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çi go ti #2

    Tatlıses: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çi go ti #3

    Tatlıses: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çi go ti #4

    Tatlıses: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çi go ti #5


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