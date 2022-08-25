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- İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu
İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu
- Haber Merkezi
- 25.08.2022 - 21:49
- Güncelleme : 25.08.2022 - 22:32
Ünlü türkücü İbrahim Tatlısas bugün Muğla'nın Bodrum ilçesinde büyük bir tehlike atlattı.
İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan Tatlıses, tedavi altına alındığı Acıbadem Bodrum Hastanesinden ambulansla ayrıldı.
Taburcu olup sahne yolunu tuttu
Tatlıses'i taşıyan ambulans ve beraberindeki araçlar, Tatlıses'in bu akşam sahne alması beklenen restorana gitti.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, yazılı açıklamasında, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunduğunu belirtmişti.
Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.
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