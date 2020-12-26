İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbo'yu kim, neden vurdu? İbrahim Tatlıses vurulma anı..

İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbo'yu kim, neden vurdu? İbrahim Tatlıses vurulma anı..

9 sene önce uğradığı silahlı saldırının ardından yeniden ekran karşısına geçen İbrahim Tatlıses'in vurulma olayı merak ediliyor. Peki İbrahim Tatlıses’i vuran kişiler kimdi, İbo ne zaman vuruldu?

Yıllar sonra İbo Show programıyla televizyon ekranlarına dönen İbrahim Tatlıses, 6. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor.

Konuklarını ağırlayarak nostalji rüzgarları estiren İbrahim Tatlıses zaman zaman duygusal anlar yaşıyor.

İzleyiciler, İbrahim Tatlıses'in vurulma olayı araştırırken, İbo'yu kim, neden vurdu soruları yeniden akıllara geldi.

İBRAHİM TATLISES NE ZAMAN VURULDU?

14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı.

Hemen hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; "Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az."

Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır.

Tatlıses'in suikasta uğraması Türkiye’de ve tüm dünyada yankı bulmuştu. Tatlıses'in kurtarılamayacağı söylendi. Ancak Tatlıses, uzun süren tedavilerin ardından vücudunun büyük bir kısmı felç geçirmiş sonrasında ise hayata tutunmuş, ayağa kalkmış ve kaldığı yerden devam etmektedir.

kafasına isabet eden kurşun nedeniyle kısmı bir felç yaşayan İbrahim Tatlıses, "Sesimde felç yok" demişti.

İBRAHİM TATLISES'İ KİM VURDU?

Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

İstanbul polisi, 14 Aralık 2003 tarihinde Gaziosmanpaşa civarında karayolu kenarında araçta bulunan şahıslardan şüphelenilmesi üzerine 14 Aralık 2003 tarihinde yaptıkları soruşturmada İbrahim Tatlıses'e yönelik yeni bir saldırı hazırlığı ortaya çıkarıldı.

Arabada yakalanan Sinan Güçlü, İnan Deliktaş, Mikail Özdil, Abdullah Uçmak'ın talimatıyla televizyon programının yayınlanmasından sonra İbrahim Tatlıses'e suikast düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

Arabanın aramasında kar maskesi, uzun namlulu silahlar ve tabancalar bulunmuştu. Polisin gerçekleştirdiği operasyonda saldırıyı planlayan Abdlullah Uçmak yakalandı ve cezaevine kondu.

İbrahim Tatlıses'in vurulma görüntüleri VİDEO

İBRAHİM TATLISES HANGİ HASTANEDE YATTI?

İki hafta boyunca Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarıldı, böylece hayati tehlikesi ortadan kalktı.

6 Nisan 2011 tarihi itibarı ile ailesi tedavilerin Almanya da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürüldü.

Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu yapıldı.