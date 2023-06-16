İbrahim Tatlıses Şanlıurfaspor'un şampiyonluğunu tebrik etti Uzun süren maratonunun ardından Bucaspor'u mağlup eden Şanlıurfaspor 1.lig'e yükselmeyi başardı. Şanlıurfalı ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses yayınladığı video ile şampiyon takımı kutladı.

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TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan final maçını 3-0 kazanan Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Tebrik mesajları gelmeye devam ediyor

Şampiyonluğun ardından Şanlıurfaspor sanat, spor ve siyaset dünyasından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

İbrahim Tatlıses şampiyonluğu kutladı

Son olarak, Urfalı sanatçı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yayımladığı video ile Şanlıurfaspor’un şampiyonluğunu kutladı.

"Şanlıurfalılara armağan olsun"

Tatlıses, giydiği Urfaspor forması ve boynuna taktığı taraftar atkısı ile yayımladığı videoda şunları söyledi: