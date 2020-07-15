İbrahim Tatlıses, şehitler için 100 kurban kestirdi

15 Temmuz şehitlerine minnettar olduğunu dile getiren Tatlıses'in Adıyman'da kestirdiği kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıltı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Şehitlere rahmet dileyen Tatlıses, darbecilerin Türkiye'yi karanlığa gömmek istendiğini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

"O KARANLIK GECEYİ AYDINLATAN HERKESE MİNNETTARIZ"

Tatlıses, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bizim milletimiz yıllarca yeni şehitlerle, yeni gazilerle yüreğini hep sıcak ve canlı tutmuştur, bundan sonra da öyle olacaktır. Yeni nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları, yad etmeleri için bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi bayram olarak ilan edildi.Her anımızda, ama özellikle de 15 Temmuz’da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları, sokakları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yâd ediyorsak, inşallah sonraki nesiller de 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde anacaklar, hatırlayacaklardır. 15 Temmuz gecesi Türkiye’yi karanlığa gömmek istediler, ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları başlarına geçirdi. Bir üstadımız ne diyor biliyor musunuz: “Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır.” O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimin her bir ferdine minnettarız. O karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettarız.."





DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ İÇİN 100 KURBAN

İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz'da vatanı için şehadet şerbetini içen demokrasi şehitleri için de harekete geçerek Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 100 kurban kestirdi.

Kesilen kurbanların eti Adıyaman merkez ve ilçelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

TÜGVA İl Başkanı İdris Toprak yaptığı açıklamada, “Bizler ülkemizdeki bela ve musibetlerin defi için ümmetin üstündeki musibetlerin defi için sponsorumuz İbrahim Tatlıses’in katkılarıyla 100 kurban kesimi gerçekleştiriyoruz. Bu kurbanlarımız inşallah akan Müslüman kanlarının kesilmesine vesile olsun. Birlikteliğimize ve kardeşliğimize vesile olsun. Ülkemiz ve milletimiz için barış, kardeşlik ve refaha vesile olmasını diliyoruz. Bu kurban kesimini Allah’ın izniyle bitirdikten sonra, zaten programımızın ismi ‘Bir Bayrak, 100 Kurban, Milyon Selam’dır. İnşallah bu etlerimizi, şehit ailelerine, gazilere, yetimlere ve içimizdeki muhacir kardeşlerimize yapacağız” ifadelerini kullandı.