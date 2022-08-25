Geçirdiği kaza sonrası İbrahim Tatlıses’i ziyarete gelen Ebru Yaşar, “Sen bitti demeden bitmez” deyince ünlü şarkıcıdan “Ben değil, Allah bitti demeyince bitmez” yanıtı geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Tatlıses, ünlülerin ziyaretçi akınına uğruyor.

İbrahim Tatlıses’i, Demet Akalın ve Okan Kurt’tan sonra Ebru Yaşar da ziyaret etti.

Ebru Yaşar'ın ifadelerini düzeltti: Ben değil Allah bitti demeden bitmez

Tatlıses’i kazadan sora sapasağlam görünce mutluluğunu “Süper çok iyi. Hiçbir şey yok maşallah. Sen bitti demeden bitmez.” sözleri ile dile getiren Ebru Yaşar’ın ifadelerine düzeltme yapan İbrahim Tatlıses, “Ben değil Allah bitti demeden bitmez. Allah bitti diyecek öyle”. diye cevap verdi.

İbrahim Tatlıses, ziyaretine gelen Ebru Yaşar'ı uyardı

"Kurşun öldürmemiş, araba kazası vız gelir"

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ebru Yaşar, ciddi bir kaza geçirmesine rağmen İbrahim Tatlıses’i çok iyi gördüğünü belirtti.

İHA'nın aktardığına göre Yaşar, “Gayet iyiydi. Neşesi yerinde. Tabii bir şaşkınlığı var. Kurşun öldürmemiş, araba kazası vız gelir. Doktorları uygun görürse akşam sahne alacak. Korkmuş. Ciddi bir kaza geçirmiş. Yuvarlanmış arabanın içinde. Kötü bir kaza geçirmiş ama bilincini hiç kaybetmemiş.” diye konuştu.