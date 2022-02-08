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    İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor

    'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için protokol imzalandı.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 16:34
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    İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor

    Sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müzeye dönüşüyor.

    Şanlıurfa'nın Hızmalı Mahallesi'nde avlusunda mağara da bulunan ev, turizme kazandırılacak.

    MÜZE KENDİ İSMİNİ TAŞIYACAK

    Harekete geçilmesiyle birlikte bugün Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.

    Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, İbrahim Tatlıses'in isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz. Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor." dedi.

    İbrahim Tatlıses in doğduğu ev müze oluyor #1

    İbrahim Tatlıses in doğduğu ev müze oluyor #2


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