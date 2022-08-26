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    İbrahim Tatlıses'in kazasında, kamyon şoförünün kanında alkol bulundu

    İbrahim Tatlıses'in minibüsü ile kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan olayın ardından kamyonet sürücüsü Gültekin G.’den kan örneği alındı. İncelemelerde Gültekin G.'nin kanında alkole rastlandı.
    • 26.08.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 10:38
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    İbrahim Tatlıses'in kazasında, kamyon şoförünün kanında alkol bulundu

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, dün trafik kazası geçirdi.

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, seyir halindeyken kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

    Kazanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan usta sanatçı, olay yerine sevk edilen ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

    Tatlıses'in durumu iyi

    Hastaneye sevk edilen ve tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses, kaldırıldığı hastaneden sevenlerine "Ben iyiyim" mesajı verdi.

    Sanatçı sahnede şarkı söyledi

    Bir süre hastanede gözetim altında tutulan İbrahim Tatlıses, dün akşam saatlerinde ayakları alçılı ve tekerlekli sandalye üzerinde, konser için sahne aldı.

    İbrahim Tatlıses in kazasında, kamyon şoförünün kanında alkol bulundu #1

    Kazayla ilgili yeni detaylar

    Öte yandan Tatlıses'in kaza olayıyla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

    Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemelerin sonuçları belli oldu.

    Meydana gelen kazadaki kamyonette arama yapıldı ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

    Kamyonet sürücüsü Gültekin G.’nin (34) kullanımındaki iki adet cep telefonunda yapılan ön incelemede de herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı.

    İbrahim Tatlıses in kazasında, kamyon şoförünün kanında alkol bulundu #2

    Şoför: Herhangi bir kusurum yok

    Şoför Gültekin G.'nin ifadesine de başvuruldu ve 12 yıl önce Konya'dan Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, kaza günü Ortakent bölgesine iş için gittiği sırada zeminin ıslak olması ve fren yapması sebebiyle arabasının kaydığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını söyledi.

    Şoförün kanında alkol bulundu

    Aynı zamanda Gültekin G.'nin kan örneği de alındı. Yapılan incelemelerde Gültekin G.'nin kanında alkole rastlandı.

    Sabah'ın haberine göre; 0.10 etonol tespit edilen Gültekin G.'nin kaza saati ile kan örneği alma saati göz önünde bulundurularak yasal sınırın altında olduğu değerlendirmesi yapıldı.

    İbrahim Tatlıses in kazasında, kamyon şoförünün kanında alkol bulundu #3

    İbrahim Tatlıses in kazasında, kamyon şoförünün kanında alkol bulundu #4


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