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    İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılar

    İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılar

    İbrahim Tatlıses, canlı yayında seneler sonra şarkılarını seslendirince, hayranları büyük bir özlem giderdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 17:02
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 17:42
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    İbrahim Tatlıses, efsane programı İbo Show'la yıllar sonra ekranlara geri döndü.

    Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlara ara veren ünlü türkücü, seneler sonra şarkılarını yeniden seslendirdi.

    ŞARKILARI EN ÇOK ARANANLARDA

    Tatlıses'in ekranlara dönüşü sonrası dün geceden beri en çok arananlar arasında ünlü türkücünün, türkü ve şarkıları yer aldı.

    Programdaki o anları sizler için derledik;

    İbrahim Tatlıses'in 9 yıl aradan sonra söylediği ilk Şarkı "Haydi Söyle" İZLE

    İbrahim Tatlıses'ten 9 yıl sonra ilk kez Kara Üzüm Habbesi ViDEO

    İbrahim Tatlıses'ten 9 yıl sonra Yaylalar - Şafak Sezer dans ViDEO

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