İbrahim Tilaver kimdir? Justin Bieber'ın mesaj attığı İbrahim Tilaver ne yaptı?

1998 doğumlu İbrahim Tilaver, liseyi İstanbul’da, Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesin’de Bilişim Teknolojileri bölümünde bitirmiştir. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü kazanmıştır ancak maddi sıkıntılardan dolayı okuyamamıştır.

16 yaşında e-ticaret’e başlayan İbrahim Tilaver, hala bu işle ilgilenmektedir. 19 yaşına geldiğinde ise tanışmış ve daha sonradan arkadaş olduğu Influencer’ların ısrarları ile birlikte dijital medyaya başlamış ve mizah içerikli videolar üretmeye başlamıştır. YouTube gibi birçok sosyal medya mecrasında hala içerikler üretmekte ve e-ticaret’e devam etmektedir.

Justin Bieber'ın İbrahim Tilaver'e mesaj attı VİDEO

JUSTİN BİEBER İBRAHİM TİLAVER OLAYI NEDİR?

Sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver, Justin Bieber'ın gözüne çarpmayacağını düşünerek kendisine sürekli beğendiği profil hesaplarını attığını söyledi.

Justin Bieber'ın direkt mesaj kutusunu not defteri amaçlı kullandığını gösteren Tilaver, kendisine gelen mesajla büyük şaşkınlık yaşadı.

"Dostum, neden bana bu profilleri atıp duruyorsun" mesajıyla karşılaşan Tilaver, ne yapacağını şaşırdı. " Sadece merak ediyorum, evli bir adama neden bu profilleri atıp duruyorsun" yazan Justin Bieber "Umarım bunu yapmayı bırakırsın" şeklinde mesaj yazdı.

Kendisini çok sevdiğini ve mesajları görmeyeceğini tahmin ederek attığını söyleyen İbrahim Tilaver, o mesajları takipçileriyle paylaştı.