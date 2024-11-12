Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı.

"REKLAM ANLAŞMASINDAN SONRA ÖĞRENDİM"

İbrahim Yılmaz ifadesinde, 20 milyon takipçisi olduğunu, reklam anlaşması yaptığı sitelere takipçilerini yönlendirdiğini belirtti.

Yılmaz, söz konusu sitelerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığını, reklam anlaşmasından sonra öğrendiğini iddia etti.

"SESİMİ YAPAY ZEKAYLA DEĞİŞTİRDİLER"

Gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından konuyla ilgili video paylaştığı ortaya çıkan İbrahim Yılmaz, paylaşımında, yasa dışı bahis ve kumar iddialarını yalanlayarak kumar ve bahsi teşvik ettiği görüntülerdeki kendi sesinin yapay zeka ile değiştirildiğini savundu.

Yılmaz, cep telefonundaki bir videoyu gösterip "Arkadaşlar benim sesimi kumar sayfaları yapay zekayla değiştirerek insanların hayallerini çalıyorlar. Bunların asla ve asla benimle bir ilgisi yoktur. Ben hiçbir zaman böyle şeyleri tasvip etmedim etmem. İnsanları yönlendirmem. Benim adımı kullananlarla birlikte kumar sayfalarına geçmeyin. Ben bunu yapanları kınıyorum. Tüm gençlere böyle şeylerden uzak durun diyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER SON DAKİKA! Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması

ERBİL VE ORTAÇ EV HAPSİNDE

Düzenlenen soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç da gözaltına alınmıştı.

Erbil ile Ortaç'a ev hapsi cezası verildi.