İbrahim Yumaklı: 10 günde 40 ilde 203 orman yangını meydana geldi Son 10 günde 40 şehirde 203 orman yangını meydana geldiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her orman yangınında sadece ağaçlar yanmıyor, tüm ekosistem de yok oluyor" dedi.

İHA

Türkiye mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangınlarına teslim oldu.

Özellikler Akdeniz kıyıları olmak üzere birçok bölgede yangınlar kendini gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir bilgilendirme açıklaması yaptı.

203 noktada orman yangını

Yumaklı yaptığı paylaşımda, "Son 10 günde 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi. Her orman yangınında sadece ağaçlar yanmıyor, tüm ekosistem de yok oluyor. Bu suça sebep olmayalım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım. Orman yangınına sebep olanlar için önemli yaptırımlar olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarına ilişkin suç ve cezaları

Öte yandan Yumaklı'nın paylaşımında yer verdiği tabloyla hatırlatılan orman yangını suç ve cezaları şöyle: