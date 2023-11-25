İbrahim Yumaklı: 21 yılda 7 milyar tohumu ve fidanı toprakla buluşturduk Türkiye'nin orman varlığıyla konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 yılda 7 milyar tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydederken, "Dünyadaki farklı ülkelerin gıptayla baktığı bir orman zenginliğimiz var" dedi.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Spor Tesisi Yerleşkesi'nde düzenlenen yangın söndürme tankeri ve ORKÖY kredileri ile verilen iş makineleri ve aletlerin dağıtım törenine katıldı.

Bakan İbrahim Yumaklı burada yaptığı konuşmada bu dağıtımların Türkiye'nin dört bir tarafında yapıldığını belirtti.

Yangın söndürme tankerleri ile itfaiyenin güçlükle girebileceği alanlarda anında müdahale yapılabileceğini anlatan Yumaklı, "Biz bunları bir önleyici tedbir olarak düşünüyoruz. Bundan sonra da dağıtımına bütün Türkiye'de devam edeceğiz. Biz sadece burada belirli sayıdaki kısmını çok kıymetli muhtarlarımıza iletmiş olacağız." diye konuştu.

ORKÖY kredileri ile ilgili de konuşan Yumaklı, vatandaşların kredilerden yararlanmasını istedi.

Bakan Yumaklı, köylülerden eski elektrik tesisatlarını yenilemelerini istedi

Yangınlarla ilgili de konuşan Yumaklı, şunları kaydetti:

Bizde çıkan yangınların büyük bir kısmı elektrikten. Sadece 2023 yılı içerisinde Kastamonu'da yaklaşık 200'e yakın ev yanmış. Bunların içerisinde 6 vatandaşımız da hayatını kaybetmiş. Neden? Şunu biz de biliyoruz ki ilk işte elektrik gelmesiyle beraber o dönemde vazifesi, elektrik olsa da olmasa da bu elektrik tesisatını çekenler o günün şartlarına göre çektiler. Ne vardı? İşte bir radyosu vardı, pili vardı. Şimdi çamaşır makineleri, buzdolapları, bulaşık makineleri, derin dondurucular var. Dolayısıyla ben istirham ediyorum. Bunda herhangi bir sayı sınırımız yok. O yüzden köylerinizde elektrik tesisatları eskiyse, değerli kardeşlerim bunları şu ORKÖY köy kredileriyle halledin. Emin olun siz de bundan memnun olacaksınız. Biz de memnun olacağız inşallah.

"21 yılda 7 milyar fidanı toprakla buluşturduk"

Türkiye dikilen fidan sayısından gurur duyduklarını belirten Yumaklı, "21 yılda 7 milyar tohumu ve fidanı toprakla buluşturduk. Bütün dünyadaki farklı ülkelerin gıptayla baktığı bir orman zenginliğimiz var." diye konuştu.

Törende, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de konuşma yaptı.

Programın sonunda yangın söndürme tankeri ve ORKÖY kredileri ile verilen iş makineleri ve aletlerin dağıtımı yapıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)