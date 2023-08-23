Çanakkale yangınında yeni gelişme! İlerleme durduruldu... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki son durumu,"Yangının ilerlemesini durdurduk. Öğleden sonra durumu daha net göreceğiz." ifadeleriyle aktardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Nefesler tutuldu, Çanakkale'den gelecek güzel haber bekleniyor.

Dün başlayan yangınla mücadele sürerken, bölgeden sıcak gelişmeler de aktarılmaya devam ediyor.

Bölgeden son durum değerlendirmesini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı.

Yumaklı, gönüllere bir nebze de olsa su serpecek haberi, "Yangının ilerlemesini durdurduk" cümleleriyle paylaştı.

İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarından geri kalanlar şu şekilde;

Hali hazırda 8 uçak 26 helikopter 693 arazöz ile mücadeleye devam ediyoruz. Bu uçaklardan bir tanesi Rusya’dan kiraladığımız uçak. 9 köy tahliye edildi. 337 hane ve 1251 vatandaşımız yaşamaktaydı. Ulupınar köyünde 5 ev, Yağcılar köyünde de 4 ev, bunlardan 3’ü kullanılmayan hasar görmüş vaziyette.

Çanakkale- Çan yolu tedbiren kapalı

85 küçükbaş, 3 de büyükbaş olmak üzere bir hayvan zaiyatı var. 10 da ahır ve ağıl hasarı söz konusu. Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan, yaşlı olan vatandaşlarımız yani 83 kişi hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8’i müşahade altında. Hayati tehlikesi olan yok. Çanakkale Boğazı hali hazırda çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmış vaziyette. Yine Çanakkale-Çan yolu da tedbiren kapalı.

"Yangının etrafı ekiplerimiz tarafından çevrilmiş vaziyette"