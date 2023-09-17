İbrahim Yumaklı: Alanya yangınının enerjisi düşürüldü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alanya'da öğle saatlerinde çıkan yangın enerjisinin düşürüldüğünü belirterek, "1-2 saate kadar bu şekilde devam eder ve öngöremediğimiz bir hava olayı olmazsa onları da büyük oranda kolaylamış olacağız" dedi.

İHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde yangın çıkan bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte basın mensuplarına bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, bugün ülke genelinde Orman Genel Müdürlüğü’nün müdahale ettiği 20 yangın çıktığını kaydetti.

"Yaklaşık 190 hektarlık bir alanın etkilendiğini ölçümledik"

Bu yangınlardan 12’sinin kırsal, 8’inin ise ormanlık alanda çıktığını dile getiren Bakan Yumaklı şunları söyledi:

Bu yangınların içinde sadece Alanya’da süren ve büyük oranda enerjisi düşürülmüş olan yangın kaldı. 11.56’da ihbarla haberdar olundu ve 12.01’de de ilk müdahaleler başladı. İlk etapta 10 uçak, 22 helikopter, 72 arazöz ve iş makinesi, 500'ün üzerinde personel buraya sevk edildi. Valilik koordinasyonunda diğer birimlerle birlikte görevlerinin başındaydılar. Yaklaşık 190 hektarlık bir alanın etkilendiğini ölçümledik. Ancak her zaman söylediğimiz gibi yangın tamamen kontrol altına alınıp söndürüldüğünde ne kadar bir alanın etkilendiğini söyleyeceğiz.

"17 ev tedbiren boşaltıldı"

Yangından Üzümlü ve Gümüşkavak mahallelerinin etkilendiğini ifade eden Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar can kaybımız veya hayvan telefimiz yok. Sadece bir evde hasar meydana geldi. Onun dışında 17 ev tedbiren boşaltıldı. Kayıp vakamız da yok. Canlılarımız yangından etkilendi. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi müdahale zamanımızı arttırdı ancak enerjisi düşürülmüş vaziyette, şu anda yoğun şekilde müdahaleye devam ediyoruz. Zaman zaman rüzgarın durması söz konusu. Bu avantaj, aynı zamanda yangının genişlememesi için avantaj. Ama yoğun duman olduğu için zaman hava araçlarının müdahalelerinde güçlükler yaşayabiliyoruz. Yangının başladığı andan itibaren hava sıcaklığı rüzgar 20 kilometre, nem yüzde 42, sıcaklık ise 29 dereceydi. Rüzgarın yön değiştirmesi olmasaydı daha erken net bir sonuç alabilirdik. İçinde bulunduğumuz kanyonun sağında ve solunda iki nokta var. Oraya müdahale devam ediyor. 1-2 saate kadar bu şekilde devam eder ve öngöremediğimiz bir hava olayı olmazsa onları da büyük oranda kolaylamış olacağız.

"Gerekirse gece görüşlü helikopter çalışacak"

Normalde Eylül'ün 15’inden itibaren bu tür yangın risklerinin azalmış olması gerektiğini ifade eden Bakan Yumaklı şöyle devam etti:

Buradaki yangının çıkış nedeni araştırmalar sonucu belli olacak. Bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bütün alanı taradık, onların 3 boyutlu görüntüleri aşağıdaki ekiplerimize bildirildi. Bir saatin üzerinde yangını gözlemledik havadan. Burada bir emek, gayret var. Bu yangının çıkmaması önemlidir. Bütün vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Gece görüşlü helikopterlere gerek olacağını zannetmiyorum ama gerek görüldüğü takdirde vatandaşlarımız gece görüşlü helikopterleri çalıştırmaya devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)