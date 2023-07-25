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Türkiye son günlerde orman yangınlarının etkisi altında.

Yaz mevsimin gelmesiyle orman yangınları da peş peşe yaşanmaya başladı.

Yurdun birçok noktasında etkisini gösteren yangınların ardından güvenlik güçleri sıkı denetimlerine devam ediyor.

Yangınlarla mücadele sürerken bir diğer yandan da Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer- Antalya karayolu kenarındaki ormanda saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda yayıldı.

Yerleşim yerleri ve karayolunun yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirilirken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Antalya'da dün geceden itibaren devam eden yangın ardından bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tüm Kemer hariç tüm yangınların kontrol altına alındığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

Dünden itibaren karasal bir yöntem olmamasına rağmen arkadaşlarımız oraya ulaşmasını sağladılar. Havadan devam eden müdahale havanın kararmasıyla birlikte sona erecek.



5 gece görüş helikopterimiz ise burada göreve devam edecek. Büyük oranda kontrol altına alınmıştı. Ama spot atma sebebiyle yeni bir yangın oluştu.



Herhangi bir can kaybımız ve yaramız yok. Biraz uzun sürdü, bunun sebebi ise yüksek sıcaklık düşük nem. Arkadaşlarımızın çalışmalarını takip edeceğiz.



Bu zamana kadar tüm yangınlarda başarımız çok güçlü oldu. Bu yangınada 9 dakika içerisinde mücadele edilmesine rağmen yer şekillerinden dolayı karadan müdahale edilmesi zor. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Onları tebrik ediyorum ayaklarına taş değmesin.