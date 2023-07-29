İbrahim Yumaklı: Bu yıl orman yangınlarında 6 bin 900 hektar alan zarar gördü Orman yangınlarıyla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu yıl, sene başından bu zamana kadar ülkemiz genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü" dedi.

DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya’nın Selçuklu ilçesi Bağrıkurt Mahallesi’nde buğday hasadına katıldı.

Bakan Yumaklı, biçerdöverin direksiyonuna geçerek hasadı başlattı.

Daha sonra Konya Ticaret Borsası'na geçen Bakan Yumaklı, burada düzenlenen Tarımsal Üretim Planlama Bölge İstişare Toplantısı’na kaldı.

"Geçen yıl 8 bin 100 hektarlık bir alan zarar görmüştü"

Orman yangınları hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı şunları söyledi:

Bildiğiniz gibi bu hafta bütün şehirlerimizde sıcaklık rekorları kırıldı. Küresel ısınmanın etkilerini yaşadığımız şu günlerde daha fazla ormanlık alanımız yanmadan bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. 2 yıl içerisinde biz kara ve hava araçlarının nitelik ve niceliklerinin arttırılması için yoğun bir çaba sarf ettik. Sizin herhangi bir yangını tespit etmekteki kabiliyetiniz ne kadar fazlaysa bu yangının müdahale zamanınızda o kadar hızlı olur. Dolayısıyla hasarı minimumda atlatırsınız. Teknolojik ekipmanların yaygınlaştırılması konusuna odaklandık. Eğitimli ve kalifiye personelimizin sayısını belli bir orana getirdik. En önemlisi de koordinasyonu güçlendirdik. Orman yangınlarının artık Türkiye'de farklı bir boyutta devam ettiğini sizler de müşahede ediyorsunuz. İnşallah bu şekilde de devam edeceğiz. Bu yıl, sene başından bu zamana kadar ülkemiz genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanın sadece 5 bin 800 hektarlık kısmı 18 yangında oldu. Bu 18 yangının da 17’si, 10 Temmuz ile 18 Temmuz arasında oldu. Geçen yıl aynı dönemde 1092 yangın vardı ve 8 bin 100 hektarlık bir alan zarar görmüştü. Geçen yıla göre orman yangını sayısının ve zarar gören alanın az olmasının elbette ki alınan önlemler nedeniyle olduğunu söylemek mümkün. Biz ilk müdahale, ilk tespit, ilk müdahale ve kontrol alma süresinin bu vesileyle çok azaldığını da görüyoruz.

"Yangınların çıkış nedeni insan kaynaklı"

Ülke genelinde çıkan yangınların terör bağlantısı olmadığını belirten Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

Hepsinden en önemlisi özellikle sadece son 18 günde büyüme potansiyeli taşıyan gerçekten 10 tane büyük yangın oldu. Yangınların çıkış sebeplerini hep konuşuruz. Bu vesileyle de dile getirelim. Yangınların sebepleri yüzde 90’a yakını, hatta belki de bunun üzerinde insan kaynaklı. Elbette bu yıl ki yangınların sebepleriyle İçişleri Bakanlığımız araştırmalarını, incelemelerine devam ediyor ama şu ana kadar bu yılki yangınlar için söyleyeyim. Herhangi bir terör bağlantılı bir sebep yok.

"TMO en yüksek günlük alım miktarına ulaştı"

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alımlarına da değinen Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü: