İbrahim Yumaklı: Deprem bölgesine 30 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

İHA

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'nin güneyini derinden sarsmış ve büyük yıkımlara yol açmıştı.

Depremler, yalnızca can kayıplarına değil, aynı zamanda altyapı ve tarım sektöründe de büyük tahribata yol açmıştı.

Devletin tüm kadrolarının deprem bölgelerinde başlattığı kalkınma seferberliği sürüyor.

Depremin yıl dönümü nedeniyle devlet erkanı, asrın felaketinden etkilenen illeri ziyaret etti.

BAKAN YUMAKLI KAHRAMANMARAŞ'TA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a geldi.

Kentte temaslarda bulunan Bakan Yumaklı, devlet ve millet olarak bu süreçte yaraların sarılması, depremden etkilenen bölgenin eski haline dönmesi için büyük gayret gösterdiklerini ve göstermeye devam ettiklerini kaydetti.

"DEPREM BÖLGESİ TARIM AÇISINDAN STRATEJİK BİR BÖLGEDİR"

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, depremin meydana geldiği bölgenin ülkenin gıda arz güvenliğini sağlayan önemli bir tarım bölgesi olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

Ülkemizin tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 15'i bu bölgede gerçekleştiriliyor. Tarımsal ihracatımızın yaklaşık yüzde 20'si de bu bereketli topraklarda yetiştirilen ürünlerden yapılıyor. Bu nedenle deprem bölgesi, tarımsal üretimimiz açısından bizim için stratejik bir bölgedir.

"2 YILDA 20 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Bakanlık olarak depremden etkilenen illerimizin içme ve tarımsal sulama altyapılarına 2 yılda 20 milyar lira yatırım yaptık. 46 milyar lira daha yatırımı en geç 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Üreticilerimizin 2023 yılı tarımsal sulamadan kaynaklı su kullanım ücretlerini yüzde 50 destekleyerek 1 milyar lira hibe ödemesi yaptık.

"2 BİNDEN FAZLA PROJEYE 560 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ VERİLDİ"

190 bin dekar alanı, 326 milyon lira hibeyle modern basınçlı sulama sistemlerine kavuşturduk. Deprem bölgesindeki illerimize toplam 30 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yaptık. Sertifikalı tohum desteğini iki kat fazla ödedik. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 106 projeye 560 milyon lira hibe desteği sağladık.



Başta yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller, hububat ve sebze üretimi olmak üzere Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 341 milyon lira tutarında ayni tohum desteği sağladık. Hayvanlarını kaybeden üreticilerimizin kayıplarını birebir karşıladık. Bu kapsamda 1 milyar lira değerinde 43 bin 317 küçükbaş, 5 bin 804 büyükbaş, 548 bin 810 kanatlı hayvan, 26 bin 318 arılı kovanı üreticilerimize teslim ettik

"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLDUK"