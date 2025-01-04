İbrahim Yumaklı duyurdu: Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor

İHA





Kesimhanelerde hijyen kurallarına öncelik veriliyor...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güncellenen ve yayım aşamasına gelen Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ile kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin, personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla işlemlerin yapıldığı tüm alanları geniş açıdan görecek şekilde yüksek çözünürlüklü, en az bir ay kayıt yapabilen görüntüleme sistemlerinin kurulmasının zorunlu hale getirileceğini bildirdi.

BAKANLIK BELİRLEDİ

Yumaklı, kesimhanelerin genel ve özel hijyen gerekliliklerinin Bakanlıkça belirlendiğini hatırlattı.

Onay belgesi almadan kesimhanelerin faaliyetine izin verilmediğine dikkati çeken Yumaklı, gerekli resmi kontroller yapılarak asgari teknik ve hijyenik şatları uygun olan kesimhanelere onay belgesi verdiklerini aktardı.

ZORUNLU OLACAKLAR

Faaliyet gösteren kesimhanelerde kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneler ile diğer resmi kontrolleri gerçekleştirmek üzere kesimin olduğu gün ve saatlerde Bakanlık tarafından resmi veteriner hekimlerin görevlendirildiğini vurgulayan Yumaklı, kesimhanelerin, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve hijyen kurallarına uygun faaliyet göstermelerinin zorunluluk olduğunu belirtti.

"BAKANLIK BİRİMLERİ TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK"

Bakan Yumaklı, yürütülen resmi kontroller neticesinde görülen gereklilik üzerine kesimhanelerde görüntülü sistem kurulmasının zorunlu hale getirilmesi için çalıştıklarını aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

Kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla hayvan bekleme ve hayvanların kesimlerinin ve diğer işlemlerin yapıldığı tüm alanları geniş açıdan görecek şekilde yüksek çözünürlüklü, en az bir ay kayıt yapabilen ve Bakanlığımız ilgili birimlerince canlı olarak izlenebilecek görüntüleme sistemlerinin kurulması için halen yürürlükte olan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğini yeniden güncelledik. Güncel Yönetmeliğin en kısa sürede yayımlanmasını planlıyoruz. Bu yasal düzenleme neticesinde kesimhanelere görüntüleme sistemlerinin kurulması ile hayvan refahı ve kesimleri ile personel davranışları gibi kesim öncesi ve sonrasına ilişkin tüm işlem basamakları, gıda işletmecisi ve Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından sürekli ve düzenli takip edilecektir.

"KESİM VE SONRASINDA HİJYEN KURALLARINA UYGUN İŞLEYİŞ TAKİP EDİLECEK"

Yeni uygulama ile Bakanlığa beyan edilen gün ve saatler dışında kesim yapılmasının engelleneceğinin altını çizen Yumaklı şunları kaydetti: