İbrahim Yumaklı duyurdu! Mersin'deki orman yangını kontrol altında Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gülnar'da başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Çanakkale, Adana, Çanakkale'deki yangınlarla mücadele sürüyor.

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Yurtta yangın mücadelesi sürüyor...

Kavurucu sıcakların da tetiklediği yangınlar son dönemde çoğalmaya başladı.

Son olarak Çanakkale, Hatay ve Mersin'de korkutan yangınlarla mücadele verildi.

Saatlerdir mücadele verilen bölgelerden biri olan Mersin'den gönül ferahlatan haber nihayet geldi.

Mersin kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Gülnar'daki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

O açıklamada şu cümlelere yer verildi;

Mersin Gülnar’daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.



Hatay Belen, Çanakkale, Adana ve Mersin Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımı aralıksız sürüyor.

Gece boyu mücadele verildi

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahalede bulundu.

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

Hatıra ormanı, mezarlık hasar gördü

Bu arada, 2008'de aynı mahallede çıkan yangında hayatını kaybeden Hatice Kırlangıç, Hatice Bulut ve Fatma Bulut adına oluşturan Hatıra Ormanı da zarar gördü.

Yangın nedeniyle Kavakoluğu Mahallesi Mezarlığı'nda da hasar oluştu.

Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yanmıştı, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.