İbrahim Yumaklı Düzce'yi ziyaret etti: Metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düşmesi söz konusu

Sıcak havaların başladığı Türkiye'de havalar yerini sağanak yağışlara bıraktı.
Özellikle Karadeniz kıyıları sağanak yağıştan büyük hasar aldı.
Batı Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan ve 2 gündür devam eden sağanaktan Düzce'de birçok ilçe olumsuz etkilendi.
Bazı bölgelerde derelerin taşması neticesinde evlerin giriş katlarında su baskını yaşandı, yollar sular altında kaldı.
Sağanak, yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan Efteni Gölü'nü de etkiledi. Kentin önemli turizm merkezilerinden biri olan Efteni Gölü, yağışlar sonrası doldu taştı.
Bakan Yumaklı sel bölgesinde
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sağanak yağış sebebiyle selin meydana geldiği Düzce’ye gelerek incelemelerde bulundu.
Düzce Valiliğine gelerek burada ilgili kurum müdürlerinden brifing alan Bakan Yumaklı, daha sora Toptepe'ye geçerek sular altında kalan bölgeyi inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
DÜZCE'DE SEL FACİASI-FOTO GALERİ
"260 kilogram yağışın düşmesi söz konusu"
İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, şöyle dedi:
Düzce'nin bazı bölgelerinde metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düşmesi söz konusu, neredeyse mevsim normallerinin 4-5 katına tekabül eden bir husus.
Bundan sonrası için dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi biz de ülkemizde bu tür iklim değişikliklerinin etkilerine hazırlıklı olmak durumundayız.
"Herhangi bir can kaybımız, yaralımız ya da kaybımız yok"
Yaşanan sel felaketi sebebiyle Düzce’de herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu şekilde konuştu:
Elbette bütün kurumlarımız AFAD'ın koordinasyonda günler öncesinde taşkın ve afet erken uyarı sistemi sayesinde bundan haberdar oldu. Gerekli hazırlıklarını yapmışlardı, aynı şey buraya gelmeden önce Bartın'da, Zonguldak'ta, Kastamonu’nun belli bölgelerinde ve Karabük'te arkadaşlarımızdan da bilgilerini aldık. Arkadaşlarımız öncesinde bütün kamu kuruluşları el ele vererek hazırlığı söz konusuydu.
Düzce'de de aynı şey oldu, başta Sayın Valimiz olmak üzere Devlet Su İşlerimizin buradaki ilgili çalışma arkadaşlarımız, karayolları ve orman yani devlet kurumların neredeyse tamamı çok yoğun bir çalışma içerisinde girdiler. 6 Temmuzdan itibaren hazırlıklarını yaptılar, Elhamdülillah şu ana kadar herhangi bir can kaybımız, yaralımız ya da kaybımız yok.
Hayvan telefleriyle alakalı çok majör durumumuz da yok. Bu bizi sevindiriyor. Elbette yapılması gerekenler var, bunların bir bölümü yapılmış bir bölümü devam eden işler.
Deprem sebebiyle bunlardan bazılarının ertelenmesi söz konusuydu ama bugün burada tüm taraflarla tekrar konuştuk ve bunların artık büyük bir kısmını sene sonuna kadar, değerlerini de yeni yağış döneminin geleceği Önümüzdeki yılın mayıs ayının sonuna kadar bitmesi gerek. Bütün hazırlıkların tamamlanıp artık bir daha Düzce'nin gündeminden sel ve taşkın konusunu çıkarmamız gerekir.
"AFAD tespitlerini yapmaya devam ediyor"
Bölgede makine ve personel konusunda eksiğin olmadığını belirten Bakan Yumaklı, şunları ifade etti:
An itibariyle artık Düzce için yağış anlamında beklediğimiz bir risk söz konusu değil. Şu anda gözlerimiz Doğu Karadeniz tarafında, oradaki arkadaşlarımızla yine tamamı ile AFAD koordinasyonuna gerekeni yapıyorlar. Bu süreç içerisinde depremde ağır bir yük taşımış olan DSİ yeşil karıncaları da sahada hep de olacak inşallah.
Devletimizin tüm kurumlarının afetlerle ilgili hareket kabiliyetinin ne kadar gelişmiş olduğunu da olaylara müdahale ederken görmüş oluyoruz. Ben bu süreç içerisinde etkilenen çiftçilerimize üreticilerimize köylülerimize vatandaşlarımıza tekraren geçmiş olsun diyelim.
Hatırlatma anlamında söyleyeyim sel ve taşkınlarla ilgili afetlerde herhangi bir şekilde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarla alakalı ekstra bir şey yapmaya gerek yok. 2023 yılının sonuna kadar geçerli olan Cumhurbaşkanı kararnamemiz var, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda zaten önden vermiş olduğu bir talimat vardı.
Dolayısıyla bütün çiftçilerimizin üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankası kredileri ile alakalı erteleme başvurusu yapmaları halinde bununla ilgili herhangi bir ekstra bir karar almaya gerek yok. Bunun dışında tüm illerde olduğu gibi Düzce'de Tarım İl Müdürlüğümüz hasar tespit çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Tarımsal hasarlar için onun dışındaki hasarlarla ilgili AFAD tespitlerini yapmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanımızın bu konudaki takibi bizleri çok yakından talimatlandırması söz konusu. Bir daha ülkemiz, bu tür afetler yaşamasın ama bundan sonraki iklim değişikliğinin getireceği mutlaka aklımızın bir köşesinde tutup tedbirlerimizi geciktirmeden almak konusunda da zaten çok ciddi bir mesafe kat etmiştik. Geri kalan kısmı tamamlayarak artık ülkemizin gündeminden bunu çıkartma arzusundayız.