İbrahim Yumaklı Düzce'yi ziyaret etti: Metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düşmesi söz konusu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sağanak yağış sebebiyle selin meydana geldiği Düzce'de incelemelerinin ardından kente metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düştüğünü ifade ederek bunun mevsim normallerinin 4-5 katına tekabül eden bir husus olduğunu vurguladı.

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İHA

Sıcak havaların başladığı Türkiye'de havalar yerini sağanak yağışlara bıraktı.

Özellikle Karadeniz kıyıları sağanak yağıştan büyük hasar aldı.

Batı Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan ve 2 gündür devam eden sağanaktan Düzce'de birçok ilçe olumsuz etkilendi.

Bazı bölgelerde derelerin taşması neticesinde evlerin giriş katlarında su baskını yaşandı, yollar sular altında kaldı.

Sağanak, yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan Efteni Gölü'nü de etkiledi. Kentin önemli turizm merkezilerinden biri olan Efteni Gölü, yağışlar sonrası doldu taştı.

Bakan Yumaklı sel bölgesinde

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sağanak yağış sebebiyle selin meydana geldiği Düzce’ye gelerek incelemelerde bulundu.

Düzce Valiliğine gelerek burada ilgili kurum müdürlerinden brifing alan Bakan Yumaklı, daha sora Toptepe'ye geçerek sular altında kalan bölgeyi inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

DÜZCE'DE SEL FACİASI-FOTO GALERİ

"260 kilogram yağışın düşmesi söz konusu"

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, şöyle dedi:

Düzce'nin bazı bölgelerinde metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düşmesi söz konusu, neredeyse mevsim normallerinin 4-5 katına tekabül eden bir husus.



Bundan sonrası için dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi biz de ülkemizde bu tür iklim değişikliklerinin etkilerine hazırlıklı olmak durumundayız.

"Herhangi bir can kaybımız, yaralımız ya da kaybımız yok"

Yaşanan sel felaketi sebebiyle Düzce’de herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu şekilde konuştu:

Elbette bütün kurumlarımız AFAD'ın koordinasyonda günler öncesinde taşkın ve afet erken uyarı sistemi sayesinde bundan haberdar oldu. Gerekli hazırlıklarını yapmışlardı, aynı şey buraya gelmeden önce Bartın'da, Zonguldak'ta, Kastamonu’nun belli bölgelerinde ve Karabük'te arkadaşlarımızdan da bilgilerini aldık. Arkadaşlarımız öncesinde bütün kamu kuruluşları el ele vererek hazırlığı söz konusuydu.



Düzce'de de aynı şey oldu, başta Sayın Valimiz olmak üzere Devlet Su İşlerimizin buradaki ilgili çalışma arkadaşlarımız, karayolları ve orman yani devlet kurumların neredeyse tamamı çok yoğun bir çalışma içerisinde girdiler. 6 Temmuzdan itibaren hazırlıklarını yaptılar, Elhamdülillah şu ana kadar herhangi bir can kaybımız, yaralımız ya da kaybımız yok.



Hayvan telefleriyle alakalı çok majör durumumuz da yok. Bu bizi sevindiriyor. Elbette yapılması gerekenler var, bunların bir bölümü yapılmış bir bölümü devam eden işler.



Deprem sebebiyle bunlardan bazılarının ertelenmesi söz konusuydu ama bugün burada tüm taraflarla tekrar konuştuk ve bunların artık büyük bir kısmını sene sonuna kadar, değerlerini de yeni yağış döneminin geleceği Önümüzdeki yılın mayıs ayının sonuna kadar bitmesi gerek. Bütün hazırlıkların tamamlanıp artık bir daha Düzce'nin gündeminden sel ve taşkın konusunu çıkarmamız gerekir.

"AFAD tespitlerini yapmaya devam ediyor"

Bölgede makine ve personel konusunda eksiğin olmadığını belirten Bakan Yumaklı, şunları ifade etti: