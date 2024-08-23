İbrahim Yumaklı ekilmeyen tarım arazilerinin kiralanacağı uygulamayı anlattı 2 yıl boyunca ekilmeyen tarım arazilerinin belli şartlar karşılığında kiralanacağı uygulamaya ilişkin mülkiyet üzerinden yapılan dezenformasyona tepki gösteren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Burası muz cumhuriyeti mi? Cevap verirken bile zorlanıyorum" dedi.

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Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yerel TV'lerin ortak yayınında Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'ın moderatörlüğünde “Anadolu Soruyor” programına katıldı.

Soruları yanıtlayan Yumaklı, gündeme ilişkin konular hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Yumaklı, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerinin ekilmek şartıyla kiraya verileceği uygulama hakkında da konuştu.

Emsal bedellerle kiraya verilecek arazilerin mülkiyet şartları üzerinden yürüyen tartışmalara da tepki gösteren Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"ÜRETİCİLERLE ALAKALI KONULARI SİYASİ MALZEME YAPIYORLAR"

"Bir kesim var ki Türkiye'de okuduklarını zannetmiyorum, dinlediklerini hiç zannetmiyorum. Onlar için Türkiye'deki çiftçilerle alakalı, üreticilerle alakalı konular siyasi malzeme yapılmak içindir.

Zerre kadar umurlarında değil, eğer öyle olmuş olsa bunu bu şekilde değerlendirmezlerdi.

"MÜLKİYETLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEY YOK"

Kullanılmayan araziler var değil mi? Mülkiyetle ilgili hiçbir şeyimiz yok, mülkiyeti sizin ancak burayı boş bırakmayalım, bu arazileri eğer 2 yıl üst üste ekmezse bulunduğu bölgeden başlayarak halkayı genişleterek kiralama talebinde olan birisini bulana kadar emsal kira bedelleri ile ki detayları da var, bununla beraber biz bunu kiralayalım insanlar burada üretim yapsın buradan elde edilen kirayı da size, 3 ortaksanız 3 ortağı eşit olarak bölünsün.

"OKUYUP ANLAMAYINCA 'PEŞKEŞ ÇEKİLECEK' DENİYOR"

Arazinin mülkiyeti ile ilgili hiçbir tasarruf yok. Şimdi tabii okumayınca, dinlemeyince, anlamayınca sadece manipüle etmek kafada olunca, şuna peşkeş çekilecek, onu bilmem ne yapılacak deniyor.

Ya burası Muz Cumhuriyeti mi? Kimin mülküne böyle bir tasarrufta bulunabilir? Saçma sapan iş. Cevap verirken bile zorlanıyorum. Bir zahmet okusunlar, ondan sonra onlarla da gerekiyorsa da konuşuruz."

ÜST ÜSTE 2 YIL ÜRETİM YAPILMAYAN ARAZİLER

Söz konusu uygulamaya ilişkin İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin, Bakanlıkça tarımsal amaçlı sezonluk olarak kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsıyor.

Üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilecek.

Kiraya verilecek arazilerin tespiti amacıyla il veya ilçe müdürlüğü bünyesinde Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak. Arazi Tespit Komisyonu il müdürlüğünde il müdür yardımcısı veya şube müdürü, ilçe müdürlüğünde ilçe müdürü başkanlığında toplanacak. Komisyon, başkan dahil toplam beş asil iki yedek üyeden oluşacak.

ARAZİLERİN TESPİT SÜRECİ

Arazi Tespit Komisyonu, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri, diğer kamu kurumlarından elde edilecek veriler üzerinden yapılacak çalışmalar ve yerinde gerçekleştirilecek arazi kontrolleriyle işlenmeyen tarım arazilerini tespit edecek. Tespit çalışmalarına altlık teşkil edebilecek veriler Bakanlıkça sağlanacak.

İşlenmeyen tarım arazilerinin tespitinde, içinde bulunulan yılın 1 Eylül tarihi ile bölgelere göre değişen hasat dönemi dikkate alınarak en geç takip eden yılın 31 Ağustos'a kadar olan süre dikkate alınacak.

Arazi Tespit Komisyonu tarafından yapılan kontrol sürecinin tamamlanmasının ardından, ekonomik bütünlüğü sağlayan parseller ve ekonomik bütünlük kapsamı dışında kalıp Arazi Tespit Komisyonunca ekonomik tarımsal üretim yapılacağı değerlendirilen parseller tespit edilecek.

Dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralama işlemleri kapsamına alınmayacak. Arazi sınıfı, parsel büyüklüğü ve verimlilik durumu tarımsal üretim için ekonomik olmayan arazilerin bu durumu tutanak altına alınmak sureti ile o yılki kiralama işlemlerine dahil edilmeyebilecek.

Parselin bir kısmında işlenmeyen arazinin tespit edilmesi durumunda bu kısımlar işlenmeyen tarım arazisi kapsamında değerlendirilebilecek.

KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ

Kira bedeli, Komisyon tarafından takdir edilen rayiç kira bedelinden düşük olamayacak.

Komisyon, kesinleşen kiralanacak tarım arazileri listesini, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde yedi gün süre ile ilan edecek.

İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde il müdürlüğüne başvuru yapacak. Kiralama başvuruları Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

KİRALAMADA ÖNCELİK

Kiralama öncelikli olarak, kiraya verilecek tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak. Öncelikli gruplardan birden fazla istekli çıkması halinde en yüksek teklifi verene, öncelikli gruplardan istekli çıkmaması halinde ise diğer isteklilerden en yüksek teklifi verene kiralama yapılacak.

TARIMSAL DESTEKLERDEN YARARLANACAKLAR

Kiraya verilecek tarım arazisi, sözleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde arazi teslim tutanağı ile kiracısına teslim edilecek.

Kiralanan tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden yararlandırılacak.

KİRA BEDELİ ARAZİ SAHİBİNE

Kira bedeli arazi sahibine ödenecek.​​​​​​​ Arazi maliklerine veya hak sahiplerine ulaşılamaması halinde, kira bedelleri Bakanlıkça belirlenecek bir kamu bankasında araziye özgülenerek açılacak üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılacak. Mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde ihtilafın giderilmesi halinde biriken kira geliri ve ferileri hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.

Kiracı, kiraladığı tarım arazisini Yönetmeliğe ve kira sözleşmesine aykırı kullanması durumunda, arazi maliklerinin haklarının saklı kalması kaydıyla, takip eden yılda bu Yönetmelik kapsamında yapılacak kiralamalara teklif veremeyecek.

RAYİÇ KİRA BEDELİ TESPİTİ

Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde emsal olarak kullanılmak üzere, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç adet kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek.

Emsal olarak kullanılacak tarım arazisinin belirlenmesinde akrabalar ve hissedarlar arası kiralama, sosyal nedenlerle kiralamalar gibi özel amacı olan kiralama bedellerinin piyasa koşullarını temsil kabiliyetlerine dikkat edilecek.