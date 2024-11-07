İbrahim Yumaklı, et ithalatının ülke gündeminden çıkarılacağını açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin görüş ve önerilerin ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bütçeye ilişkin sunum yaptı.
BÜTÇE SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Hayvansal üretimde; süt, besi ve kanatlı yetiştiriciliği için planlama kapsamında yeni bölgeler belirlendiğini belirten Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
Bu bölgeleri belirlerken su potansiyeli, iklim özellikleri, mera varlığı, yem bitkisi yetiştiriciliği ve pazara yakınlığı dikkate aldık. Planlamayla birlikte; sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasını, aile işletmelerinin desteklenmesini, işletmelerin kayıtlılığının artırılmasını ve hastalıktan ari işletmelerin sayısının çoğalmasını sağlıyoruz. Böylece hayvancılık sektörünü güçlü, dirençli ve sürdürülebilir hale getiriyoruz.
"ET İTHALATINI ÜLKE GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"
Hayvansal üretimin artırılması üzerine et ithalatının 3 yıllık planlama dönemi ile sona ereceğini duyuran Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:
3 yıllık planlama dönemi sonunda; büyükbaş hayvan varlığını 16,6 milyondan 17,7 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığını 52,4 milyondan 61,1 milyon başa, kanatlı eti üretimini ise 2,5 milyon tondan 2,6 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz. Planlama dönemi sonunda et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız. Su ürünleri avcılığında sürdürülebilirlik ile mevcut kapasite ve potansiyel yetiştiricilik imkanlarını bir arada değerlendirerek planlama yaptık. Hamsinin de dahil olduğu 7 avcılık türü ile 4 yetiştiricilik türünü üretim planlaması kapsamına aldık. Su ürünleri planlaması kapsamında; sezonda 400 bin tonu hamsi olmak üzere toplam 445 bin ton avcılık kotası tahsis ettik.
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