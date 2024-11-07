İbrahim Yumaklı, et ithalatının ülke gündeminden çıkarılacağını açıkladı

ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin görüş ve önerilerin ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bütçeye ilişkin sunum yaptı.

BÜTÇE SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hayvansal üretimde; süt, besi ve kanatlı yetiştiriciliği için planlama kapsamında yeni bölgeler belirlendiğini belirten Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

Bu bölgeleri belirlerken su potansiyeli, iklim özellikleri, mera varlığı, yem bitkisi yetiştiriciliği ve pazara yakınlığı dikkate aldık. Planlamayla birlikte; sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasını, aile işletmelerinin desteklenmesini, işletmelerin kayıtlılığının artırılmasını ve hastalıktan ari işletmelerin sayısının çoğalmasını sağlıyoruz. Böylece hayvancılık sektörünü güçlü, dirençli ve sürdürülebilir hale getiriyoruz.

"ET İTHALATINI ÜLKE GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Hayvansal üretimin artırılması üzerine et ithalatının 3 yıllık planlama dönemi ile sona ereceğini duyuran Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti: