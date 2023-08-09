İbrahim Yumaklı: İklim değişikliğini hayatımızın içerisinde göreceğiz Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğine dikkat çekerek, “İklim değişikliğini artık bundan sonra kitaplarda ya da televizyon programlarında ya da herhangi bir tartışmada konu olmaktan daha ziyade hayatımızın içerisinde görmeye başlayacağız." dedi.

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İHA

Ordu'daki ziyaretlerine devam eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 20 yılda Ordu'da sadece fındık üreticilerine verilen destek miktarının 4,4 milyar lira olduğunu söyledi.

"102.2 milyon dolardan, 2022 yılında 180,5 milyon dolara yükselmiş bir tarımsal ihracat var"

İlde tarımsal ihracatın ciddi oranda arttığını ve Ordu ilini hem turizm açısından, hem de tarım açısından farklı özellikleriyle de geliştirmenin gerekli olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, “Bu konuda da hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece tarım ve orman alanında destek ve yapılan yatırımın tutarının toplamının 21,3 milyar lira olduğunu da söylemiş olayım. 2002 yılıyla kıyaslıyoruz her zaman için çünkü AK Parti'nin farkını göstermemiz gerekir. Tam 19 katlık yatırımlarda bir artış var. Bir de tarımsal ihracat var. 102.2 milyon dolardan, 2022 yılında 180,5 milyon dolara yükselmiş bir tarımsal ihracat var. Bir de DSİ'nin özellikle bölgeye has yatırımları var. Son 21 yılda yaklaşık 94 tesisi Devlet Su İşleri Ordu özelinde yaklaşık 2,5 milyar lira yatırımla hizmeti almış durumda” diye konuştu.

"İklim değişikliği konusunda da bundan sonra hepimize gerekli tedbirleri almak ve dikkatli olmak mecburiyeti var"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ilkim değişikliğine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine değinerek, “İklim değişikliğini artık bundan sonra kitaplarda ya da televizyon programlarında ya da herhangi bir tartışmada konu olmaktan daha ziyade hayatımızın içerisinde görmeye başlayacağız. Bu ne demek? Artık yağış rejimlerinin değişmesi demek. Sıcaklık parklarının artması demek. Yani toplamda Ordu'ya bir yıl içerisinde 100 kilogram metrekareye yağdığını düşünelim ama bir bakacaksınız belki onun tamamı sadece Altınordu'ya yağdı, geri kalanına yağmadı, yani böyle dengesizlikler göreceğiz. Dolayısıyla iklim değişikliği konusunda da bundan sonra hepimize gerekli tedbirleri almak ve dikkatli olmak mecburiyeti var” ifadelerine yer verdi.

"Fındıkta katma değeri artırmamız gerekiyor"

Fındığı katma değerli hale getirerek, elde edilecek olan gelirin yükseltilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, “Bugün fındığı 3 birime satıyorsanız, bunu 13 birime çıkartacak yolları, yöntemleri bulmanız gerekir. Onun için de ürünü katma değerli hale getirmeniz gerekir. Çünkü bu değer zinciri dediğimiz şey son üründe eğer siz bunu 10 kat daha fazlaya satıyorsanız, o üreticiye 10 kat daha fazla gelir olarak yansıyor. Bunu küçümsemeyelim, bunu sadece söylenmiş bir söz olarak almayalım. Hepimizin mecburiyeti ve mükellefiyeti var ki bu ürünü dünyada bir numara üreticisiyiz ve yüzde 70'i ülkemizde üretiliyorsa, biz bu katma değeri 10 katından daha fazlasını arttırmakla mükellefiz, böyle bir zorunluluğumuz var. Biz bu konuda gerçekten kafa yoruyoruz. Kaynaklarımız var, gücümüz var, enerjimiz var, dava şuurumuz” şeklinde konuştu.

Açıklanan fındık fiyatlarının üreticiler tarafından güzel karşılandığını söyleyen Bakan Yumaklı, şunları söyledi: