DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Kayseri'ye geldi.

Bakan Yumaklı, Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Mahallesi'nde Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışında konuşma yaptı.

Yumaklı konuşmasında, geçen yıl ocak ayında açıklanan hayvancılık yol haritasıyla hayvancılıkta sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yol haritasındaki hedeflere tek tek ulaşmaya başladıklarını belirten Yumaklı, yeni destekleme modelini üretim planlamasına entegre ettiklerini, sözleşmeli üretimi yaygınlaştırdıklarını dile getirdi.

"HAYVANCILIK TARIM SEKTÖRÜNÜN STRATEJİK ALANLARINDAN BİRİ"

Türkiye'de tarım sektörünün stratejik alanlarından birisinin hayvancılık olduğunu belirten Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

Hem kırsal kalkınmaya sağladığı fayda açısından hem de gıda arz güvenliğinin özellikle hayvansal üretim açısından önemli bir bölümü olması hasebiyle hem de sanayimiz için önemli bir ham madde kaynağı olması açısından son derece önemli. Hayvancılıkla alakalı, daha doğrusu hayvansal üretimle alakalı konulara proaktif bir şekilde bakmanın, yeni bir bakış getirmenin gerekli olduğuna inandık. Bütün faaliyetlerimizde, bütün kararlarımızı bu minvalde alıyoruz.

HAYVANCILIK YOL HARİTASI

Geçen yıl ocak ayında açıklanan 5 yıllık 'Hayvancılık Yol Haritası'nı hatırlatan Yumaklı, "Neden 'Hayvancılık Yol Haritası' diyoruz. Çünkü bizim ne yapılacağı konusunda çok net çerçevesi çizilmiş, herkesin doğru bir şekilde anlayacağı, faydalanabileceği bir program açıklamamız gerekiyordu. 5 ana başlığı vardı. Birincisi; hayvansal üretim planlaması. Sadece bitkisel üretimde değil, hayvansal üretiminde de gerçekleşti.

İkincisi, destekleme modelimizin bu üretim planlamasına uygun ve entegre bir şekilde yeniden dizayn edilmesi. Üçüncüsü, anaç hayvan sayısında artış. Dördüncü, eylem planının yeniden revize edilerek hayata geçirilmesi. Beşincisi en önemlisi de hayvan hastalıkları ile mücadeleydi" diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ MESAFELER KATETTİK"

Hayvansal üretimin zor bir iş olduğunu bildiklerini söyleyen İbrahim Yumaklı, şöyle konuştu:

Yol haritasında belirlemiş olduğumuz hedeflere bugün itibarıyla çok önemli mesafeler katederek ulaşma yönünde hakikaten sadece bizim değil, bakanlık olarak üreticilerimizin de büyük desteğiyle bir yerlere geldiğimizi söyleyebilirim. Hayvansal üretim planlamasına 1 Ocak 2024'te geçtik. Yeni destekleme modelini de entegre ettik.



Söylediğim gibi üretimi özellikle teşvik edecek konuları bunun içerisine koyduk ve en son Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' projesi ile de bunu bir kademe daha yukarı çıkarmış olduk. Yol haritamızın özellikle hayvan sağlığı konusunu bu 5 başlıktan en sonuncusu olarak da uygulamaya devam ediyoruz.

"30 MİLYON LİRAYA YAKIN BİR CEZAYI MÜEYYİDE UYGULADIK"

Bakan Yumaklı, "Hayvan hastalığı dediğimiz konuysa yaşadık hepimiz, buna benzer olayların çok kolay görülebildiği ortamları sağlıyor. Dolayısıyla içinde bulunmuş olduğumuz Veteriner Yol Kontrol Noktası işte bu uygunsuzlukları Türkiye'nin başka yerlerine sirayet etmeden yayılmadan engellemek, anında müdahale etmek imkanını bize veriyor. Seçim yerleri çok önemli. Çünkü Türkiye'mizin kavşak noktalarında tespit ettik bunları.

Dolayısıyla hayvan sahiplerinin özellikle mevzuatlara uygun şekilde olmasını temin edecek bu istasyonlar sayesinde bugüne kadar 16 bin sevki aracı kontrol ettik. Bunlardan 550'sinde uygunsuzluk çıktı. Tabii amacımız, bir uygunsuzluğu yakalayıp ona ceza vermek değil. Onun sebeplerini de burada tespit edip, önleyici faaliyetlerde bulunmak. Bu manada şu ana kadar tabii ki bunun bir cezayı yaptırımı vardı, 30 milyon liraya yakın bir cezayı müeyyide uyguladık" diye konuştu.

"KURBANLIK İLE İLGİLİ HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"

Kurban Bayramı'na ilişkin de Yumaklı, "Halkımızın kurban ibadetini rahat bir şekilde yerine getirebilmesi için bakanlık olarak bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Bu kapsamda ülke genelinde hem İçişleri Bakanlığımız ile hem de Ulaştırma Bakanlığımız ile belli bir periyotta kontrollerimizi uygulamalarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda hayvan satış yerlerinde de denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam edecek.

Bu sene kurbanlık ile ilgili hiçbir sorunumuz yok, yeterli düzeyde. Büyükbaş hayvanda geçen sene kesilen kurbanın yüzde 60 daha fazlası olan kurbanlığı bu sene arz ettik. Yine küçükbaş hayvanda geçen sene kesilen hayvanların yüzde 55 daha fazlasını kurbanlık olarak arz etmiş durumdayız. Bu minvalde herkes ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebilmiş olacak. Şimdiden hem sizlerin hem de bütün milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

"YAPTIĞIMIZ İŞİN EN İYİSİNİ YAPARAK DESTEK VERECEĞİZ"

Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun Türkiye'deki beşinci tesis olduğunu ve ülke genelinde kavşak noktalarda kurulduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Yapılan işin büyüğü küçüğü yoktur. Bugün Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bütün dünya siyasetine yön veren şekilde hangi konuları domine ettiğini ve hangi konularda dünya konjonktürün içerisinde bizatihi Türkiye'nin adeta çok önemli ayrılmaz bir parçası olduğu ile alakalı nerelere geldiğini hepiniz takip ediyorsunuz.

Bizler de o kararlılığa, Türkiye'nin o gücüne büyük küçük demeden çok farklı konular demeden yaptığımız işin hangisi olursa olsun en iyisini yaparak destek vereceğiz. Çünkü bizler bir bütünün bir parçasıyız. Dişlinin, bir makinanın dişlileri onlardan küçük bir parçanın bile farklı bir şekilde hatalı bir şekilde işlemesinin nelere mal olduğunu herhalde hepimize en yakından biliyoruz" diye konuştu.