İbrahim Yumaklı: Milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yerel seçim için oyunu Ankara'da kullandı. Bakan Yumaklı, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada katılımın yüksek olmasını beklediğini söyleyerek görevlilere başarılar diledi.

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ensonhaber.com

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Çankaya Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

Bakan Yumaklı, seçimlerle ilgili mesajında "Milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır." dedi.

"Seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur"

Yumaklı, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına şu açıklamada bulundu:

Seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur. Milletimiz çok yoğun bir katılımla iradesini sandığı yansıtmıştır. Bu seçimde de öyle olacağını umuyoruz. Bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde, inşallah yine yüksek katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır.

"Görevlilere başarılar diliyorum"