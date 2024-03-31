Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Çankaya Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.
Bakan Yumaklı, seçimlerle ilgili mesajında "Milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır." dedi.
"Seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur"
Yumaklı, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına şu açıklamada bulundu:
Seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur. Milletimiz çok yoğun bir katılımla iradesini sandığı yansıtmıştır. Bu seçimde de öyle olacağını umuyoruz. Bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde, inşallah yine yüksek katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır.
"Görevlilere başarılar diliyorum"
Bu süreç içerisinde görev yapan kamu görevlilerine, tüm sandık görevlilerine başarılar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.
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